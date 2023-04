Danse contemporaine et acouphènes

Le 12 avril dernier, dans le cadre de l’édition 2022-2023 de Danse Danse, le chorégraphe Victor Quijada et sa troupe Rubberband présentaient Reckless Underdog. C’est un théâtre Maisonneuve pratiquement rempli qui a accueilli cette production éclectique.

C’est une entrée en matière particulièrement réussie qui a tout de suite séduit le public, sous la forme d’un ballet hyper millimétrique et à la fois parfaitement organique. Un véritable tour de force et une gâterie pour les yeux.

Comme la marche d’un mille-pattes ou le déplacement d’un serpent, les mouvements des neuf danseuses et danseurs étaient intimement liés les uns aux autres sans jamais montrer la moindre césure. Et la musique aurait tout aussi bien pu sortir directement des corps qu’elle n’aurait pas été plus synchronisée ni plus adaptée à la chorégraphie. Mais le volume était beaucoup trop fort et en a forcé plusieurs à se boucher les oreilles.

Les deux numéros qui ont suivi n’ont pas su charmer autant. Ce solo minimaliste avec éclairage stroboscopique, il me semble qu’on a vu ça à de nombreuses reprises. Le propos ne m’est pas apparu évident et l’ennui m’a rapidement gagné. Le duo suivant non plus n’a pas impressionné. Et la musique était trop forte.

Les numéros qui ont suivi nous ont réconciliés avec la félicité du début et ont affirmé le talent du chorégraphe pour exprimer des émotions diffuses avec une maîtrise du mouvement tout en délicatesse. Ces corps qui tentent de sortir du lot, à tour de rôle, et qui en sont empêchés par tous ceux qui voudraient prendre leur place : on était tenté de les rejoindre sur scène pour les aider à se libérer. C’est là que j’ai senti la plus puissante communication entre les danseurs et le public. Mais la musique était trop forte!

Pour conclure la soirée dans un élan de joie populaire, Quijada avait réservé au public une de ses spécialités : du break dance sur une musique appropriée. C’était un bien joli numéro avec tous les incontournables du genre. Un tantinet trop long cependant… et la musique était trop forte!!

En résumé, beaucoup de belle danse, des performances dansées de haut calibre et un plaisir gâché à cause de la musique trop forte. Il va falloir remédier à cela.