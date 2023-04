Aux États-Unis, démocrates et républicains unis dans… leurs mauvais sondages

Les démocrates et les républicains, deux partis politiques que tout semble de plus en plus séparer, aux États-Unis, auraient au moins un sujet sur lequel s’entendre : leur très mauvaise réputation auprès de l’électorat.

Voilà ce qui ressort d’un coup de sonde effectué par le Pew Research Center, et dont les résultats ont été publiés il y a quelques jours. Ainsi, trois mois après les élections de mi-mandat et la courte victoire du Parti républicain au Congrès, les Américains ont une vision passablement négative du président Joe Biden, mais aussi du leadership des deux partis au Congrès, ainsi que de l’ensemble des Chambres basse et haute du pouvoir législatif.

Par ailleurs, cette mauvaise humeur de l’électorat va au-delà de la politique; près de la moitié des personnes sondées (46 %) jugent ainsi que les conditions économiques devraient empirer au cours de la prochaine année, dans un contexte d’inflation toujours marquée et de faillite de certaines banques.

Sur le plan politique, quelque 56 % des participants à l’enquête jugent que le pays n’est pas en mesure, aujourd’hui, de résoudre les problèmes auxquels il doit faire face; il s’agit d’une hausse de 15 points de pourcentage depuis l’an dernier.

Par ailleurs, ces résultats aux élections de mi-mandat semblent témoigner, de l’avis de plusieurs répondants, d’un manque de jugement politique : pas moins de 76 % des personnes interrogées estiment que les Américains ne sont pas dignes de confiance lorsque vient le temps de prendre des décisions politiques. En 2021, cette proportion s’établissait à 62 %.

Un coup de sonde effectué par le Pew Research Center du 27 au 2 avril derniers, a aussi révélé que le taux de satisfaction envers le président Biden demeurait particulièrement bas, à 37 %, alors que 60 % sont insatisfaits de sa gestion du pays.

Chez ses collègues démocrates, les choses ne vont guère mieux : à peine le tiers des répondants sont d’avis que les membres de ce parti font du bon travail. Cela ne veut pas dire que les républicains peuvent plastronner : seulement 29 % des personnes interrogées considèrent que les représentants du Grand Old Party font correctement leur boulot.

Et ce n’est pas les démarches entamées depuis leur prise de contrôle de la Chambre des représentants, en janvier, qui permettront aux républicains de retrouver le respect des électeurs : même s’ils ont lancé de nombreuses enquêtes sur l’administration Biden, voire directement contre la famille du président, 59 % des Américains jugent que ces vérifications ne seront ni justes, ni raisonnables.

Du côté de l’économie, les choses ne vont guère mieux : à peine 19 % des personnes sondées croient que la situation est bonne ou excellente, alors qu’elles sont 46 % à croire qu’elle est plutôt correcte, et 35 % à la juger mauvaise. Par ailleurs, 46 % s’attendent à une dégradation des conditions économiques au cours de la prochaine année, en hausse de six points depuis janvier, contre 17 % qui jugent qu’elle va plutôt s’améliorer… Quelque 36 % des répondants n’envisagent pas de changement marquant d’un côté comme de l’autre.

Enfin, une majorité de participants (56 %) croient que les États-Unis sont incapables de résoudre les problèmes d’envergure. Il y a un an, pourtant, cette tendance était inversée, et 57 % des personnes interrogées étaient plutôt d’avis contraire. Près de six démocrates sur dix (58 %) et plus d’un républicain sur deux (52 %) partagent cet avis négatif sur la capacité de leur pays à agir.