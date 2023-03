Réduire les inégalités pour ralentir la croissance démographique

Selon les projections actuelles des Nations unies, la population mondiale, qui passera le seuil des 8 milliards l’an prochain, verra sa croissance ralentir dans les prochaines décennies mais atteindra tout de même — selon la médiane des projections — un sommet de 10 milliards et demi vers 2060 ou 2070, avant de commencer à diminuer. Dans la plupart des scénarios, on ne repasse pas sous la barre des 10 milliards avant 2100; dans quelques scénarios optimistes, la population se stabilise, vers 2060-2070, légèrement sous les 10 milliards et redescend à 9 milliards vers 2100.

Ces projections tiennent traditionnellement compte de la progression de la scolarité des femmes et de leur accès à la contraception.

Or, selon un modèle récent piloté par une coalition d’organismes réunie par le Club de Rome et appelé Earth4All, le sommet pourrait plutôt être de 8 milliards et demi en 2050, et la population retomberait à 7 milliards en 2100. Dans un second scénario, la population serait de 6 milliards en 2100.

Les défenseurs de ce modèle allèguent qu’ils tiennent compte d’un plus grand nombre de facteurs et de leurs interactions : production alimentaire, revenus, impôts, PNB, énergie, perturbations climatiques, inégalités, etc. Et que de tous ces facteurs, c’est la réduction des inégalités qui ferait la plus grosse différence.

C’est évidemment plus facile à dire qu’à faire, puisque ça implique des investissements massifs pour créer des emplois mieux rémunérés et réduire l’endettement, pour assurer un meilleure accès à l’éducation dans les pays les plus pauvres, en particulier pour les femmes, pour promouvoir une alimentation plus saine et une énergie moins polluante, entre autres.

Par ailleurs, notent les auteurs dont l’estimation est parue sur leur site le 27 mars, il est certain que si une diminution de la population enlèvera un peu de pression sur l’environnement, elle obligera à des transformations sociales dont les pays occidentaux commencent à peine à mesurer l’importance : une diminution de la population signifiera en effet une diminution du pourcentage des gens en âge de travailler, par rapport à la population vieillissante, donc une pression grandissante sur les coûts des soins de santé et des fonds de retraite.

À l’occasion du mois de la francophonie, l’équipe de Pieuvre.ca tient à souligner son attachement à la qualité de la langue française. Voilà pourquoi nous utilisons quotidiennement Antidote pour réviser nos textes.