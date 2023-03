Une édition définitive pour Shadow Warrior 3

Proposant la même action survoltée que le titre paru l’an dernier avec ses combats frénétiques contre des hordes de démons, l’édition définitive de Shadow Warrior 3 bonifie ses visuels et sa durée de vie par l’ajout de nouveaux modes de jeu.

Bien qu’il s’il s’agisse du troisième volet officiel de la série, il n’est pas nécessaire d’avoir joué aux titres précédents pour apprécier Shadow Warrior 3, puisque le récapitulatif présenté au tout début du jeu résume assez bien l’histoire. On incarne une fois de plus Lo Wang, un dangereux assassin qui n’en est pas à sa première aventure. Le héros est persuadé d’avoir sauvé le monde à la fin du deuxième opus, mais il a en fait ouvert un portail infernal, libérant un dragon volant gigantesque bien déterminé à dévorer la Terre. Alors que des milliers de démons déferlent sur la planète, c’est au joueur que revient la tâche d’empêcher la fin du monde.

Shadow Warrior 3 est un jeu de tir à la première personne ultraviolent et rempli d’humour, dont l’action exubérante n’est pas sans rappeler la franchise Serious Sam. Contrairement à la majorité des parutions d’aujourd’hui, foncer dans le tas tête première est la seule option viable pour traverser la campagne. Il n’y a pas de système de couverture pour se mettre à l’abri, et on doit bouger constamment pour éviter les assauts des ennemis. D’ailleurs, parmi les nouveautés, le titre intègre des éléments de parkour, et l’on peut maintenant courir le long des murs ou effectuer un double saut. On possède également un grappin afin d’enjamber le vide ou se projeter instantanément sur un adversaire, ce qui rend l’expérience encore plus survoltée.

Le héros Lo Wang est muni d’un katana et d’une panoplie d’armes à feu (pistolet, carabine, mitraillette, lance grenade, etc.) pour l’aider à faire face aux dizaines d’ennemis l’attaquant de tous côtés. Ceux-ci sont variés et inusités : créatures volantes portées par des ballons, monstres à la tête de perceuse pouvant faire remonter des coulées de lave à la surface, ou démons au corps en forme d’accordéon. Les exécutions sont brutales, et décapiter un adversaire offre des avantages. Quand on arrache la tête d’un démon de glace par exemple, on obtient un crâne que l’on peut lancer contre les ennemis pour les figer sur place, et démembrer un Shogai regénère nos points de vie. Le jeu est donc graphiquement très violent, et les combats viscéraux.

Des points d’amélioration sont disséminés à travers les niveaux. On peut les investir dans les compétences de Lo Wang (recharge plus rapide de l’énergie Chi, bonification de la santé maximale, etc.) ou encore dans nos diverses armes (augmentation de la capacité de l’étui à munitions, ajout de dommages élémentaires comme le feu, la glace et l’électricité, etc). Le titre inclut également une vingtaine de défis, tels récupérer 100 packs de munitions, tuer 5 démons Kugutsu avant qu’ils n’atterrissent, ou éliminer 25 ennemis pendant que notre état de santé est critique. Remplir un défi accorde différentes récompenses, comme des points d’améliorations, ou des habillages utilisés pour changer l’apparence de nos armes.

Plus linéaire que le volet précédent, le principal défaut de Shadow Warrior 3 est d’être assez court et de ne contenir que neuf tableaux différents. Heureusement, l’édition définitive augmente la durée de vie de l’expérience, tout d’abord en ajoutant un mode « Game + » permettant de refaire la campagne à un niveau de difficulté plus élevé tout en conservant les améliorations acquises, mais aussi par l’ajout d’un mode survie, où l’on affronte des hordes de démons de plus en plus nombreuses et mortelles, et finalement l’ajout d’un mode « héros », dans lequel on ne dispose que d’une seule et unique vie. Optimisé pour les consoles de cette génération, les rendus en 4K sont magnifiques, et la mise à jour est gratuite pour ceux et celles qui possèdent déjà l’édition standard du jeu.

Les amateurs de sensations fortes, d’action survoltée et de jeux ne se prenant pas au sérieux seront séduits par cette édition définitive de Shadow Warrior 3, qui bonifie les graphiques de la version parue l’an dernier, ainsi que sa durée de vie.

7.5/10

Shadow Warrior 3: Definitive Edition

Développeur: Flying Wild Hog

Éditeur: Devolver Digital

Plateformes: PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S (testé sur Xbox Series X)

Jeu disponible en français

