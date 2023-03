Le Lelo Dot et l’art de mettre les points sur les i

Au pays des jouets pour adulte, la femme est roi… ou plutôt reine : la sexualité féminine a beau être bien souvent plus compliquée que celle des hommes, les entreprises se sont donné pour objectif de fabriquer le jouet qui fera grimper les clientes aux rideaux. Et avec son nouveau Dot, la marque Lelo adopte une nouvelle approche.

Du balai, les appareils qui stimulent tous les endroits (ou presque) en même temps. Plutôt que de proposer une multitude de têtes, axes pivotants et autres protubérances, le Dot, comme son nom l’indique, concentre toute sa puissance vibratoire en un petit point.

L’ensemble a des allures de larmes, en quelque sorte, ou, pour rester dans le thème, de spermatozoïdes dont le flagelle servirait à susciter le plaisir de l’utilisatrice. L’image est peut-être peu ragoûtante, mais le fait est qu’en contrôlant le tout à partir de l’autre extrémité – plus arrondie, celle-là –, où l’on trouve les commandes, mais aussi le moteur et l’endroit où brancher le câble de chargement, l’utilisatrice pourra aisément diriger son plaisir.

Toute cette puissance concentrée en un seul endroit entraîne une montée très rapide de l’orgasme. Bien entendu, il est possible d’utiliser le Dot sur le clitoris, mais aussi sur d’autres parties du corps, qu’elles soient à priori érogènes ou non. Et cela ne se limite pas au corps de la femme; il peut tout à fait être envisageable de caresser le frein du sexe d’un homme, par exemple, ou encore les mamelons, que ceux-ci soient masculins ou féminins.

En fait, le Dot est en quelque sorte une invitation à prendre son temps, à explorer son corps ou celui de son ou sa partenaire, et à découvrir, seul ou à deux (ou plus!), les endroits qui nous font le plus vibrer – avec un jeu de mots tout à fait avoué.

Seule ombre au tableau, la boîte du produit est étrangèrement franchement volumineuse et voyante. Plutôt que l’emballage relativement discret d’autres jouets de la même marque, cette fois, le Dot est livré dans une boîte de grande taille aux couleurs vives. Mais qu’à cela ne tienne, pour 179 $, ce jouet saura combler les femmes, et probablement bien des hommes également. À découvrir!

