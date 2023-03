Chroniques – Encore un peu de Serge Bouchard

Dire que Serge Bouchard nous manque tient de l’euphémisme. Certes, la vie peut parfois être cruelle, en faisant notamment disparaître ces intellectuels, ces penseurs dont les mots nous portent, mais heureusement, les écrits de ce grand de l’esprit ne sont pas perdus, bien au contraire : sous le titre La prière de l’épinette noire, les éditions Boréal publient ainsi une nouvelle fournée des textes écrits dans le cadre de l’émission C’est fou, à la radio de Radio-Canada.

Deux recueils du genre ont déjà été publiés avant et après la mort de M. Bouchard, en 2021, soit L’Allume-cigarette de la Chrysler noire et Un café avec Marie; les admirateurs – est-ce vraiment le bon terme, ici? – du défunt chroniqueur, animateur, intellectuel, auteur… en auront pour leur creuse dent, si l’on peut dire.

Ces textes, que l’on pourrait qualifier d’éditoriaux, sont à l’image du personnage : courts, concis, mais toujours efficaces. Avec, en plus, un soupçon de poésie, un léger jeu avec la langue française, quelques tours de passe-passe qui nous permettent de nous envoler vers des cieux plus cléments, ou encore de réfléchir à tel ou tel enjeu d’actualité ou datant des temps immémoriaux.

Et… c’est à peu près tout. Non pas que le livre soit ennuyant, bien au contraire, mais La prière de l’épinette noire, à la différence de l’essai Du diesel dans les veines, dont il a déjà été question sur ce site, est bien évidemment un ensemble de textes dont le point commun aura été d’avoir été diffusés à la radio. Forts d’environ 1000 mots chacun, on ne saurait vraiment dégager d’autre fil conducteur que le fait de provenir de l’esprit de Serge Bouchard.

Nul besoin, donc, de dévorer le coup d’une traite; on trouvera peut-être plus de plaisir, en fait, à savourer le moment, en lisant ici et là un texte ou un autre, avant de reposer le livre et de garder la suite pour plus tard. Peut-être lorsque l’inspiration nous manquera. Qui sait?

La prière de l’épinette noire, de Serge Bouchard; publié aux éditions Boréal, 216 pages

