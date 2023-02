ChatGPT, maintenant au service des podcasts?

Dès les premières secondes, l’idée peut paraître absurde, ou encore hérétique : quoi? Utiliser l’intelligence artificielle, ce grand fossoyeur des emplois, et maintenant de la création artistique et éventuellement journalistique, pour empiéter sur l’univers déjà rempli et concurrentiel de la baladodiffusion? C’est pourtant l’idée derrière L’imagination artificielle, la première émission francophone du genre. Rencontre.

Derrière cette nouvelle création, on ne trouve pas une série de machines assoiffées de domination mondiale, ou encore des androïdes qui défient les lois d’Asimov, mais plutôt Kevin Gironnay et William Maurer, à la barre du studio de production de podcasts Virage sonore.

« Le tout a commencé à la fin de l’année dernière », explique M. Maurer en entrevue. « Nous nous amusions déjà avec des intelligences artificielles, notamment Dall-E, pour rigoler, en faisant des images, et comme l’IA m’a toujours intéressé, y compris en tant que créateur, pour voir la menace dont tout le monde parlait. Est-ce c’est vraiment une menace, ou est-ce que ça peut être utilisé comme outil? »

La question est effectivement toujours plus importante, alors que l’apparition de ChatGPT, le robot conversationnel d’OpenAI, semble avoir précipité l’utilisation de l’IA dans de nombreux domaines qu’on estimait autrefois protégés contre de telles incursions numériques. « Nous, nous voyons davantage l’IA comme un outil, en fait; je pense qu’il y avoir des choses intéressantes », mentionne encore M. Maurer.

Dont acte : les deux collègues et amis ont commencé à poser des questions à ChatGPT : « Pour rigoler, je lui ai demandé s’il n’avait pas un scénario de podcasts… Nous, nous produisons des podcasts, pour des entreprises, des OBNL… J’ai toujours voulu développer la fiction en podcast, qui est quelque chose qui est très présent en Europe, mais au Québec, on dirait qu’on a peur de vraiment se lancer dans la création de fictions en podcast », indique encore M. Maurer.

L’outil informatique a ainsi commencé à proposer des scénarios; après de longues discussions avec la machine, M. Maurer a décidé d’en parler avec son collègue et de voir s’il était possible de se tourner vers plusieurs outils, capables de créer des voix, des images, du texte, etc., pour donner naissance, en quelque sorte, à un épisode basé sur les idées fournies par ChatGPT.

« Au départ, on voulait seulement lancer l’histoire telle qu’elle, mais en écoutant ça, pour être honnête, c’est tellement nul que nous nous sommes dit que les gens allaient écouter une seule fois, et penser qu’il n’y a pas d’intérêt narratif », a lancé M. Maurer en entrevue.

« Ce qui est marrant, c’est la conversation que nous avons eue avec ChatGPT. Nous avons vraiment personnifié la chose, y compris en lui demandant la voix qu’il aurait voulu avoir. C’est comme s’il nous donnait des ordres », ajoute-t-il.

Les deux responsables de Virage sonore se défendent aussi de simplement reprendre les idées d’autres créateurs – il faut bien que l’IA tire son apprentissage de quelque part, et personne n’a encore inventé un robot doté d’imagination –, en affirmant qu’après avoir posé des questions à ChatGPT, plusieurs heures de travail sont nécessaires pour améliorer le tout, en corrigeant notamment les incongruités, en ajoutant des mots, en remodelant des phrases, etc.

« C’est un peu comme si nous étions des chefs d’orchestre et que nous engagions des musiciens. Nous aurions pu nous interroger si ChatGPT sortait simplement un fichier audio et que nous ne faisions que le publier tel quel. Il y a tout le design sonore, le montage, le mixage, tout cela est fait par nous. En fait, ce balado est généré par l’intelligence artificielle, oui, mais c’est aussi une réflexion sur les capacités de création, sur la manière de voir les choses, pour les outils informatiques.

Et donc, de l’avis même de William Maurer et de Kevin Gironnay, les podcasts créés par des humains, et surtout les balados de fiction, ont encore de beaux jours devant eux. Mais leur exercice, même s’il peut inquiéter, alors que les machines semblent prendre de plus en plus de place dans le monde de la création et de la réflexion, nous qui espérions surtout des robots capables de passer le balai ou d’assembler des voitures, pose les jalons de la réflexion plus que nécessaire sur la vitesse des percées technologiques, sur ce qui nous distingue vraiment comme êtres humains, et sur le besoin de se réinventer pour préserver qui nous sommes.