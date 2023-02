Non, les extrémistes violents ne sont pas des loups solitaires

Le 15 février 2023, un juge a indiqué à Payton Gendron, un homme blanc de 19 ans qui a tué 10 Noirs dans une épicerie de Buffalo, en 2022, qu’il « ne verrait plus jamais la lumière du soleil en tant qu’homme libre ». La semaine précédente, Patrick Crusius, un homme de 24 ans qui a abattu 23 personnes à El Paso, au Texas, en 2019, a écopé de 90 peines de prison à vie consécutives. Mais selon le chercheur Alexander Hinton, il faut comprendre la bonne leçon de ces massacres : celle que ces tueurs n’agissent pas seuls.

Auteur du livre It Can Happen Here : White Power and the Rising Threat of Genocide in the US, M. Hinton affirme qu’après des décennies de recherches sur les nombreuses attaques qui ont tué un grand nombre de personnes aux États-Unis, la population a appris que les extrémistes font toujours partie d’un groupe, et ne sont pas des loups solitaires.

« Mais ce mythe demeure tenace et réapparaît dans la couverture médiatique après pratiquement chaque fusillade ou geste de violence lié à l’extrême droite », affirme le chercheur.

Puisque ce mythe dévie les gens des véritables causes de la violence extrémiste, il vient nuire à la capacité d’une société de prévenir les attaques, mentionne encore M. Hinton.

Un mythe dangereux

Le spécialiste rappelle qu’en août 2022, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que la plus importante menace envers les États-Unis venait des « agresseurs solitaires » qui, a-t-il expliqué, travaillaient isolément, plutôt qu’en tant que membres d’un groupe.

Pour M. Hinton, le directeur du FBI se trompe, « et le mythe du loup solitaire extrémiste – soit l’idée erronée voulant que les extrémistes violents agissent largement seuls – continue de guider les études en la matière, les autorités et l’imaginaire populaire ».

« Je crois qu’en se concentrant sur des individus ou de petits groupes, les réseaux plus larges et les dangers à long terme sont ignorés et peuvent nuire aux efforts visant à combattre la violence de l’extrême droite, ce que M. Wray a défini comme la menace domestique la plus importante » aux États-Unis, ajoute le chercheur.

Ce dernier soutient que si des membres de l’extrême droite peuvent agir seuls, ou dans le contexte d’un petit groupe, mais ils sont presque toujours liés à un réseau plus vaste, et s’identifient à des groupes et des causes plus importantes.

Malgré les témoignages voulant que plusieurs auteurs de gestes violents, attentats et autres fusillades, bien souvent, les criminels sont actifs sur les réseaux sociaux extrémistes, ou vont même jusqu’à publier des manifestes avant de passer à l’acte. « Payton Gendron a ainsi indiqué avoir été influencé sur le Dark Web et avoir été inspiré par des vidéos de l’attaque de Brenton Tarrant contre deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui a fait 51 morts.

M. Hinton rappelle aussi que la théorie suprémaciste blanche du « grand remplacement », selon laquelle les Blancs occidentaux sont menacés par l’immigration, était centrale dans les motivations mentionnées par plusieurs terroristes d’extrême droite.

Le mythe du loup solitaire est aussi associé à une idée que les extrémistes sont des déviants aux personnalités asociales.

« Pourtant, la grande majorité des membres de l’extrême droite sont, en fait, des hommes et des femmes ordinaires. Ils vivent dans des régions rurales, en banlieue et en ville. Ils sont des étudiants et des professionnels sur le marché du travail. Et ils croient que leur cause extrémiste est justifiée. Ce point a été mis de l’avant par la diversité des gens ayant participé à l’insurrection du 6 janvier 2021, au Capitole » des États-Unis, a mentionné Alexander Hinton.

Aux origines du mythe

Pourquoi le mythe du loup solitaire est-il si tenace? Et comment en est-il venu à teinter la vision des extrémistes par la population?

M. Hinton estime qu’une partie de la réponse se trouve du côté de l’essai appelé Leaderless Resistance, publié en 1983 par le suprémaciste blanc Louis Beam, dans lequel ce dernier appelle les extrémiste de droite à agir de façon individuelle ou en petits groupes qui ne peuvent être reliés à une chaîne de commandement. Selon l’avocat de Tiomothy McVeigh, auteur de l’attentat terroriste d’Oklahoma City, en 1995, celui-ci aurait été influencé par l’appel de Beam.

Et les attentats terroristes du 11 septembre 2001, bien qu’ils aient été organisés par un groupe, sont venus renforcer la peur du « loup solitaire » islamiste intégriste menant des attaques contre les Américains. « Une décennie plus tard, le terme est entré dans l’usage courant », déplore M. Hinton.

« Le terme loup solitaire est pratique : il est aussi évocateur et suffisamment puissant pour attirer l’attention de la population. Mais en utilisant cette expression, qui individualise l’extrémise, les responsables des autorités peuvent aussi dépolitiser leur travail », juge le chercheur.

« Plutôt que de se concentrer sur les mouvements, comme le nationalisme blanc, qui ont des sympathisants à plusieurs niveaux du gouvernement, des shérifs aux sénateurs, ils visent des individus. »

Alexander Hinton juge ainsi qu’en se tournant vers les mouvements extrémistes, il sera possible d’améliorer la compréhension de ceux-ci et ainsi développer des stratégies pour prévenir de futures attaques et fusillades.