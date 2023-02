Le sexe spontané est-il vraiment meilleur?

L’idée que les relations sexuelles « sur le coup » sont plus passionnées et satisfaisantes est quelque chose de profondément implanté dans l’imaginaire occidental, mais une nouvelle étude de l’Université York remet tout cela en doute. Dans le cadre de leurs plus récents travaux, des chercheurs en psychologie ont découvert que le fait de planifier ce moment intime peut être aussi excitant que le sexe spontané.

« Il peut y avoir beaucoup de résistance lorsque vient le temps de demander à des clients de parler de sexe et de planifier davantage ces moments, de travailler comme une équipe sur le plan sexuel. Je crois que cela est imputable à ce que nous voyons dans la sphère médiatique, mais ce qui est drôle, à propos de tout cela, c’est qu’il y a toute une préparation derrière ces scènes, avec une équipe de production complète, des acteurs qui mémorisent leurs lignes de dialogue… », mentionne Katarina Kovacevic, une psychothérapeute spécialisée dans les problèmes liés aux relations de couple et à la sexualité.

« Ce que notre nouvelle étude a démontré, c’est que si bien des gens appuient l’idée du sexe spontané, il n’y a pas de différence, en ce qui concerne leur satisfaction liée à leur plus récente relation sexuelle, qu’elle ait été planifiée ou non. »

Dans le cadre de cette étude, dont les résultats ont été publiés dans The Journal of Sex Research, deux enquêtes ont été menées par la Dre Kovacevic; sa superviseure, la professeure de psychologie Amy Muise, et leurs collaborateurs. La première enquête a porté sur 300 personnes en couple, et comprenait des questions posées dans le cadre d’un sondage en ligne.

La deuxième enquête impliquait plus d’une centaine de couples qui répondaient à des questions quotidiennes sur leur vie romantique et sexuelle, le tout pendant trois semaines. Dans les deux cas, les chercheuses souhaitaient mieux comprendre le point de vue des participants à propos des relations sexuelles planifiées et spontanées, mais aussi savoir si ces perceptions se transposaient en termes de satisfaction par rapport aux véritables relations sexuelles.

Dans le cadre de la première partie de l’étude, l’équipe de recherche a constaté que le fait d’adhérer à l’idée du sexe spontané étant meilleur était lié à la satisfaction rapportée. Pour la deuxième série de travaux, cependant, lorsque les chercheuses ont examiné la plus récente relation sexuelle des participants, aucune différence n’a été recensée, en matière de satisfaction, entre les parties de jambes en l’air spontanées et celles qui étaient planifiées. Et ce, sans égard à la perception des participants dans ce domaine.

« En général, nous avons constaté que les gens soutenaient l’idée selon laquelle le sexe spontané est idéal », a dit la Pre Muise. « Mais malgré cette perception, dans le cadre de nos deux études, nous n’avons pas découvert de preuve solide voulant que les gens soient bel et bien plus satisfaits lorsqu’ils ont une relation sexuelle spontanée. »

Au dire de la Dre Kovacevic, lorsque des thérapeutes comme elle-même parlent de sexe planifié, ils ne veulent pas nécessairement dire d’inscrire le tout au calendrier, et si prévoir des relations sexuelles peut ressembler à une corvée aux yeux de certains, l’anticipation peut parfois alimenter le désir.

« Lorsque nous suggérons aux couples, ou aux autres configurations romantiques, de prévoir ce temps, nous ne disons pas nécessairement de bloquer une plage horaire, comme le mardi soir à 19 heures, après avoir mis le souper au four et avant de plier les bas », dit-elle.

« Mais l’intentionnalité derrière ce geste peut aussi avoir un effet transformateur, dans le sens que nous n’attendons pas le bon moment, parce que des fois, l’ambiance n’est pas la bonne, pour certaines personnes, et cela peut les décourager. »

De plus, Mmes Muise et Kovacevic rappellent à quel point nous planifions certains des moments les plus agréables de nos vies, comme le fait d’aller en vacances ou de développer une carrière agréable, et qu’il n’y a aucune raison pour que le sexe soit traité différemment. Puisque les relations sexuelles sont importantes pour bien des gens, et qu’elles possèdent de nombreux avantages en matière de santé et du côté des relations personnelles, il est logique de prioriser et de traiter le sexe de la même façon, jugent les chercheuses.

Toujours selon la Dre Kovacevic, les attentes envers d’éventuelles relations sexuelles durant les congés, ou lors des anniversaires, peuvent cependant finir par accroître la pression.

Elle recommande plutôt que les partenaires romantiques prévoient régulièrement de passer du temps de qualité ensemble, sans distractions, pour alimenter la flamme.