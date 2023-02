Sur internet, l’activité des incels se rapproche de l’extrémisme

En ligne, l’activité des incels, ces hommes célibataires reprochant leur statut matrimonial aux femmes, bien souvent avec des conséquences violentes, devient de plus en plus extrême, alors que les espaces numériques qui hébergent leurs contenus misogynes empreints de colère sont fermés et que d’autres voient le jour, révèle une nouvelle étude.

Des experts effectuant un suivi de l’évolution du conglomérat d’espaces numériques appelés « incelosphère » ont découvert que la nature des discussions dans ces endroits était devenue plus extrême, et que des événements survenus à l’extérieur du monde numérique, comme l’attaque au camion-bélier à Toronto, en 2018, ont eu un impact sur l’activité en ligne.

Les niveaux de langage extrémiste varient à travers un ensemble de sections de l’incelosphère et ont pris de l’ampleur sur le web « normal » au cours des six dernières années. Il existe maintenant de nouveaux espaces numériques pour les incels, et leur espace web est un écosystème en constante évolution qui est relié à d’autres écosystèmes extrémistes sur le web, affirment les chercheurs.

Le Dr Lewys Brace et le professeur Stephane Baele, de l’Université d’Exeter, ainsi que la professeure Debbie Ging, de la Dublin City University, ont analysé le plus important volume linguistique de contenus incels connu, soit des millions de publications mises en ligne dans les principaux espaces numériques incels, entre 2014 et 2022, à l’aide d’un dictionnaire spécial du langage violent et extrémiste de ce groupe qu’ils ont eux-mêmes conçu.

Selon le Pr Baele, « nous avons trouvé des preuves claires d’un plus grand volume de discussions incels en ligne, y compris une utilisation accrue d’étiquettes déshumanisantes et de mots décrivant des actes violents ».

Les forums de discussion représentent actuellement la majeure partie de l’incelosphère, alors que l’un d’entre eux joue un rôle majeur dans la communauté, depuis la fermeture de certaines sections de Reddit, l’agrégateur de contenus. Après ces fermetures, des forums plus extrêmes ont été mis sur pied, et sont plus difficiles à faire fermer.

Les chercheurs ont ainsi découvert que les niveaux de langage extrémistes étaient quatre fois plus élevés, dans certains espaces numériques, comparativement à d’autres. Certaines plateformes disposent parfois de leur propre profil linguistique, alors que les forums sont plus toxiques que des sections de Reddit, particulièrement après l’été 2019, où l’une des principales sections de Reddit dédiées aux incels a été fermée par les administrateurs.

La pandémie et deux actes de violence inspirés par les incels, soit l’attaque à Toronto, ainsi qu’une autre survenue à Glendale, en Californie, ont entraîné d’importants changements dans les activités de publication sur le principal forum de ce groupe. Le plus vaste de ces changements s’est produit après l’attaque de Toronto.

D’un espace toxique à l’autre

Les spécialistes responsables de l’étude croient maintenant que les utilisateurs migrent entre différents espaces numériques. Le nombre de publications quotidiennes sur Reddit a diminué depuis 2020, alors qu’il a augmenté sur d’autres sites, en plus de la mise sur pied de nouveaux espaces numériques.

Le langage violent et extrémiste des incels a ainsi été recensé plus souvent sur les forums que sur Reddit, affirment les chercheurs.

Pour le Dr Brace, « l’activité courante sur Reddit montre que les utilisateurs ont pris du recul par rapport aux conversations les plus extrêmes pour éviter que les administrateurs ne ferment cet espace. Si Reddit a d’abord hébergé des communautés qui ont de plus en plus adopté un langage violent et extrémiste, les actions de la plateforme semblent avoir mis un frein à tout cela, du moins partiellement ».

« La mise en place de conditions d’utilisations liées aux discours haineux et au harcèlement par Reddit, en plus de l’instauration d’une politique de mise en quarantaine, ont transformé ce site en endroit plus instable pour les communautés incels. Comme conséquence, la région de Reddit incluse dans l’incelosphère a produit une série de communautés différentes et à courte durée de vie, avec un membership similaire, mais pas identique. »

Quant à la plateforme la plus ancienne et la plus importante, elle est devenue un endroit où les utilisateurs se servent davantage d’un langage misogyne et raciste.

Au dire de la Dre Ging, « dans les principaux lieux numériques de l’incelosphère – là où ont lieu les principales « discussions » –, on trouve bel et bien des niveaux plus élevés de langage violent et extrémiste. Le comportement, dans ces espaces numériques, réagit aux événements qui surviennent dans le monde extérieur, mais une augmentation des publications ne correspond pas nécessairement à une hausse des discussions extrémistes ».