M, la danse sérielle inventée par Marie Chouinard

J’ignore la réelle intention qui sous-tend le magnifique ballet intitulé « M » de Marie Chouinard, qui est présenté dans le cadre de Danse Danse au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, mais il m’a fait penser à une sorte d’équivalent dansé de la musique sérielle.

Douze danseurs, des gestes itératifs et coordonnés entre eux mais troublés par quelques variations subtiles. Un sentiment de répétition hypnotisant, porté par le souffle directement issu des corps des danseurs et la splendeurs des couleurs et de leurs éclairages.

Un coup de tonnerre, un choc électrique et c’est la scène qui s’éclaire sur quatre danseurs, un homme et trois femmes, tous torses nus, pantalons fluos et perruques roses qui danseront plus tard à leurs rythmes. Pour le moment, ils sont au sol et bougent à peine. On entend une pluie qui se déverse sur eux, abondante et régulière; douche vivifiante dont ils semblent profiter avec délectation.

Une autre danseuse arrive parmi eux, un micro à la main, destiné à enregistrer les différentes tonalités des respirations, des souffles voire des cris des danseurs, à tour de rôle, et qui seront répétés et associés à d’autres musiques, et sur lesquels tous, 12 au total finalement, proposeront leurs performances chorégraphiées.

L’audace de Marie Chouinard se rencontre partout. Dans les superbes corps cambrés et à moitié dénudés des artistes, dans leurs costumes aux couleurs éblouissantes, dans leurs coiffures aussi. Également dans les éclairages époustouflants, éclairages en apparence simples, mais magnifiquement variés et qui métamorphosent notre perspective et jusqu’aux visages et couleurs des danseurs.

Mais c’est toujours la répétition qui domine les différents temps du ballet. Les performances dansées sont toutes ou presque coordonnées. Des petites différences, bien sûr, décalent les mouvements à dessein, un certain humour aussi.

Un seul moment, au cours des 60 minutes de l’œuvre, parait lui apporter un autre visage. Ce n’est plus la coordination des corps qui domine, mais quelque chose qui s’apparente à la déviance voire à la folie, comme si les gestes reproduits par tous finissaient par être insupportables à certains. Puis la répétition reprend ses droits sur d’autres thèmes, toujours associés à cette musique composée par les souffles humains. Un peu à la manière dont nos vies, peut-être, se déroulent au fil des jours et de nos propres souffles. En attendant qu’un tiers, la pluie tombée du ciel, vienne y apporter de la réelle altérité.

M, du 31 janvier au 4 février 2023 au théâtre Maisonneuve de la place des Arts à Montréal

Chorégraphie et partition vocale : Marie Chouinard

Avec la participation des danseuses et danseurs Carol Prieur, Valeria Galluccio, Motrya Kozbur, Paige Culley, Clémentine Schindler, Luigi Luna, Jossua Collin Dufour, Adrian W.S. Batt, Celeste Robbins, Michael Baboolal, Rose Gagnol et Scott McCabe

Musique : Louis Dufort

Lumières, scénographie, costumes et perruques : Marie Chouinard

Maquillages : Jacques-Lee Pelletier