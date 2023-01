Des gants pour « ressentir » la réalité virtuelle

Que feriez-vous si vous pouviez sentir la pluie tomber, un coeur battre, ou encore vous entraîner au tir à l’arc, le tout dans le confort de votre foyer? Cette capacité d’immersion offrirait une nouvelle dimension aux environnements virtuels, permettant aux utilisateurs de vivre dans un monde imaginaire particulièrement réaliste.

Une récente invention mise au point par une équipe de chercheurs de la National University of Singapore promet d’accroître le sens du toucher au sein de la réalité virtuelle, avec comme objectif d’offrir une expérience plus authentique et immersive dans le métavers.

L’invention en question, appelée HaptGlove, est un gant haptique (un gant permettant de « toucher ») léger et sans fil qui offre l’équivalent de la sensation du toucher avec la peau aux utilisateurs, ainsi que des sensations de mouvement, lorsque l’on interagit avec un objet virtuel.

Si le concept de gant haptique n’est pas nouveau, les technologiques actuelles ne sont pas en mesure d’offrir une sensation de toucher réaliste. Par exemple, les designs habituels de ces gants utilisent des moteurs qui vibrent, ce qui ne pourrait pas répliquer le sens du toucher, notamment en ce qui concerne la simulation de la dureté et de la forme d’un objet en réalité virtuelle.

D’autres gants haptiques utilisent un système pneumatique, qui génère un sentiment de pression, mais leur grande taille limite largement les mouvements des utilisateurs, affirment les chercheurs.

« Mon expérience avec la réalité et le métavers a toujours été insatisfaisante. La réalité virtuelle ne devrait pas seulement être à propos de l’expérience visuelle et auditive; on devrait nous offrir l’habileté d’interagir avec des objets en réalité virtuelle. Cependant, les méthodes courantes pour appuyer sur un panneau virtuel ou interagir avec un autre avatar ne disposent pas de la sensation de toucher qui existe dans le vrai monde. Cela m’a poussé à travailler avec mon équipe pour concevoir un gant haptique permettant un « toucher physique » dans le monde virtuel », a indiqué le professeur Lim Chwee Teck, qui est le directeur de l’Institute for Health Innovation & Technology, et chef de l’équipe de recherche.

Quasiment en temps réel

La particularité du HaptGlove, selon l’équipe de recherche, est qu’il est équipé de contrôles pneumatiques légers, en plus de disposer d’une technologie s’articulant autour de microfluides, le tout destiné à réduire la taille et le poids de l’appareil de façon importante, en plus de ne pas exiger d’accessoires encombrants.

« Le design unique du HaptGlove permet aux utilisateurs d’interagir avec le monde virtuel de façon plus naturelle et réaliste, ce qui donnera des sensations plus libres en réalité virtuelle », a ajouté le Pr Lim.

Le gant contient cinq paires de modules de rétroaction haptique, une pour chaque doigt. Ces modules sont contrôlés à distance pour « ressentir » un objet virtuel en termes de forme, de taille et de dureté.

En gros, cette sensation est rendue possible grâce à des pressions de microfluides générées en temps réel par un système pneumatique. Il est également possible de simuler la taille et la dureté d’un objet touché par l’avatar, dans le monde virtuel, en restreignant la position des doigts de l’utilisateur. Cela ajoute au réalisme de l’interaction virtuelle, affirment les chercheurs.

Et selon ces derniers, à l’aide d’un logiciel propriétaire, le délai des sensations tactiles des gants est de moins de 20 millisecondes, ce qui s’approche du « temps réel ».

Le plus récent prototype de gant haptique ne pèse que 250 grammes, soit bien en-deçà des plus de 450 grammes d’autres modèles commerciaux.

Au-delà des jeux vidéo, les chercheurs soutiennent que leur gant pourrait aussi être employé en médecine et en éducation, notamment pour aider les chirurgiens à mieux se préparer pour des opérations en simulant un environnement hyperréaliste, ou en offrant une expérience directe aux étudiants en simulant la palpation de différentes parties du corps.