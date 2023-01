Retour à la neige, un conte de Noël pas vraiment merveilleux

Un groupe d’amis se retrouve le soir de Noël pour fêter la naissance de Jésus. C’est ce qui se passe chaque année dans d’innombrables lieux à travers le monde. Là, nous sommes sans doute à Montréal. Ceux qui reçoivent sont partagés quant à la nécessité d’avoir lancé cette invitation. Les deux couples invités sont partagés aussi quant à la nécessité de l’avoir acceptée. Du coup, l’ambiance est un peu plombée… et pas vraiment à la fête.

Écrite et mise en scène par Hugo Fréjabise qui intervient, non sans humour, en début et en fin de pièce, Retour à la neige est un conte satirique de Noël autour d’une réunion entre amis où l’amitié et la bienveillance ne sont pas vraiment au rendez-vous. La situation n’est pas exceptionnelle. Ici, elle donne lieu non à de grandes disputes, mais à des petites pointes, des débats sur la bourse, l’argent, l’espoir, l’évolution vers le mieux ou le pire… Personne n’a apporté de cadeaux, les hôtes ont prévu de l’alcool, mais pas si bon, et pas en si grande quantité. La générosité est absente. Tout le monde semble participer à cette soirée à contrecœur et la soirée s’en ressent.

C’est alors qu’un couple de non-invités débarque, qui veut s’occuper – non sans violence – de sauver les âmes de ces égarés.

Si on en croit les propos introductifs d’Hugo Fréjabise, la pièce a été créée très rapidement, en quelques semaines seulement. On ne peut qu’être admiratif du résultat. La pièce et ses dialogues sont construits et les acteurs excellents. Toutefois, la pièce mériterait selon moi d’être encore peaufinée. Il y a quelques longueurs et les idées gagneraient à être précisées pour ne pas trop égarer le spectateur.

Au-delà de la réunion décevante de ces pseudos-amis, y a-t-il l’idée que les envoyés du Dieu auxquels croient les tenants d’une religion ne peuvent être que des humains fanatisés qui s’attribuent la mission de faire respecter ce qu’ils sont convaincus d’être le Bien et le Mal? C’est en effet ce qu’on constate trop souvent et l’actualité en fait régulièrement état. Mais dans la pièce, cela mériterait d’être mieux cadré, d’être rendu plus explicite, peut-être.

Toujours est-il que la pièce est quand même bien menée, drôle par moments, érudite parfois (même si quelques erreurs ou une certaine naïveté apparaissent aussi). Bref, avec un peu de rodage supplémentaire, je suis sûre que le public de Montréal l’appréciera encore plus l’année prochaine, pendant le temps des Fêtes, où il nous est donné de réfléchir aux rituels amicaux et religieux qui se pratiquent partout et par tous, ou presque, et pas seulement dans le christianisme, d’ailleurs.

Retour à la neige

Écriture & mise en scène : Hugo Fréjabise

Dramaturgie : Élissa Kayal

Interprétation : Esther Duplessis x Pierre-Alexis St-Georges x Jonathan Massové Guerville x Louis Carrière x Jean-Luc Terriault x Félix-Antoine Cantin x Roxane Azzaria x Léa-Mirana Metz