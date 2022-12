En voir de toutes les couleurs avec lumières Cync

L’heure est à la domotique et aux appareils connectés, et la compagnie GE n’est pas en reste. Voilà pourquoi elle propose présentement la gamme Cync, une série de gadgets branchés pouvant être fédérés au sein d’une même application.

Caméras, ampoules, gradateurs… GE souhaite clairement occuper une place centrale dans la vie de tous les jours, en permettant aux utilisateurs et consommateurs de mieux contrôler le fonctionnement de leur chez-soi, que ce soit en préparant des routines pour le matin, en augmentant leur niveau de sécurité, ou encore en ajoutant un peu de piquant dans leur éclairage.

Et c’est justement ce dernier aspect que ce journaliste a pu évaluer, avec une bande lumineuse connectée.

L’idée est franchement simple : il suffit de faire adhérer la bande à une surface plane, à l’aide du ruban double face qui y est déjà apposé, puis de brancher le tout dans une prise électrique. Viendra ensuite la configuration à l’aide d’un téléphone intelligent. Et c’est là que les choses se gâtent un peu.

Pourquoi? Parce que le manuel d’instruction indique clairement qu’il est possible de contrôler cet éclairage à l’aide de l’application Google Home, déjà utilisée par ce journaliste à d’autres fins. Il faut cependant préalablement passer par l’application propriétaire de GE, Cync, pour créer un compte, puis procéder à la configuration initiale.

Plus étrangement encore, une fois cette première configuration effectuée, les options ne sont pas les mêmes, que l’on soit dans Google Home, ou dans Cync. Ainsi, si la première permet d’utiliser les fonctionnalités de base, comme l’intensité de l’éclairage et la couleur projetée par les diodes électroluminescentes. Mais pour activer un mode d’éclairage plus complexe, comme les « séquences » où les couleurs se succèdent selon un certain rythme, il faudra passer par Cync. À quoi bon utiliser Google Home, dans ce cas? Après tout, les deux applications permettent de donner le contrôle à plus d’un utilisateur…

Parmi les fonctionnalités intéressantes de cette bande lumineuse, on nous promet la possibilité de synchroniser le tout avec notre musique. Parle-t-on de Spotify? D’un autre service en ligne? D’une compatibilité avec Sonos – puisque les deux systèmes sont branchés sur le wifi? Impossible de le savoir, puisque cette option ne semble pas du tout accessible dans l’application, et que la foire aux questions de GE à ce sujet est particulièrement vague.

Bref, peut-être que ce journaliste est simplement dans le champ; peut-être qu’il lui manque des informations spécifiques sur le fonctionnement de cet appareil dont les possibilités sont franchement intéressantes. Mais peut-être aussi que l’on tente, depuis bientôt une décennie, voire davantage, de nous vendre ces appareils connectés et ces gadgets liés au wifi, sans que la fonction ne soit vraiment à la hauteur de la forme.