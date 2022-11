Don’t Worry Darling : un mensonge presque parfait

L’actrice Olivia Wilde passe de l’autre côté de la caméra et réalise son tout premier long-métrage avec Don’t Worry Darling, un thriller psychologique palpitant disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD.

Jack et Alice Chambers filent le parfait bonheur, et sont toujours aussi amoureux qu’au moment de leur mariage. Le couple habite une communauté isolée au beau milieu du désert, réservée exclusivement aux employés de la compagnie Victory et à leurs familles.

Tandis que les épouses vaquent aux tâches ménagères, les maris passent leurs journées au bureau, effectuant un travail dont la nature est secrète. Officiellement, l’entreprise développe des matériaux progressifs, mais les rumeurs affirment qu’ils fabriquent plutôt des armes dans des laboratoires souterrains.

Des tremblements de terre sporadiques secouant les maisons appuient d’ailleurs cette hypothèse. Un jour, un avion s’écrase dans les montagnes. Cherchant à porter secours à ses occupants, Alice découvre un étrange dôme au beau milieu de nulle part. Après l’avoir touché, elle et la proie de visions troublantes. L’épouse modèle sera dès lors assaillie de questions. Le lieu paradisiaque qu’elle habite cacherait-il un terrible secret?

Il y a déjà quelques années qu’Olivia Wilde a fait ses preuves en tant qu’actrice, mais elle se révèle particulièrement douée pour la réalisation avec Don’t Worry Darling. Même s’il s’agit de son tout premier long-métrage, bien des cinéastes d’expérience aimeraient pouvoir signer une œuvre aussi personnelle, et significative. Possédant une ambiance étrange qui n’est pas sans rappeler The Stepford Wives, le film présente une version idéalisée de la famille nucléaire américaine des années 1950. On sent bien que quelque chose cloche derrière cette façade parfaite, dont le vernis s’écaille peu à peu, mais le punch de la fin est assez imprévisible.

Abordant autant la condition féminine que la corruption inhérente à toute société élitiste, le scénario compte même une dimension biblique alors que, à l’instar d’Adam et Ève, consommer le fruit de la connaissance causera l’expulsion de l’héroïne de ce jardin d’Éden moderne.

Les films réalisés par des acteurs mettent habituellement l’emphase sur l’évolution des personnages et les performances dramatiques, et Don’t Worry Darling ne fait pas exception, mais Olivia Wilde fait preuve d’une maîtrise surprenante du langage cinématographique, et multiplie les images fortes. La réalisatrice dirige sa distribution de main de maître, à commencer par Florence Pugh qui, dans le personnage d’Alice Chambers, parvient à communiquer la lente descente de la femme dans la paranoïa.

Même Harry Styles, connu pour sa carrière de chanteur au sein de la formation One Direction, démontre un indéniable talent dans la peau de Jack, son mari. Chris Pine incarne Frank, l’omnipotent leader visionnaire de la communauté, avec beaucoup d’aplomb. On retrouve aussi Nick Kroll, qui prouve ici qu’il n’est pas seulement apte à jouer dans des comédies. Olivia Wilde tient également un petit rôle.

L’édition ultra-haute définition de Don’t Worry Darling contient le long-métrage sur disques 4K et Blu-ray, et s’accompagne d’un code pour télécharger une copie numérique. Du côté du matériel supplémentaire, on trouve un Making Of de dix-sept minutes dans lequel la réalisatrice explique ce qui l’a attiré dans le scénario, aborde le choix des acteurs, ainsi que la création de cette version de l’Amérique des années 1950, tandis que les comédiens principaux parlent de leurs personnages et partagent leur expérience de tournage. On peut également visionner la séquence de rêve complète d’Alice, une chorégraphie en noir et blanc dont on ne voit que des images fugaces à travers le film.

Alors qu’on a souvent l’impression qu’Hollywood nous sert du réchauffé, Don’t Worry Darling est l’un des long-métrages les plus agréablement originaux que j’aie vu cette année. Avec un tel début, on imagine facilement une longue carrière de réalisatrice pour Olivia Wilde.

8/10

Don’t Worry Darling

Réalisation: Olivia Wilde

Scénario: Katie Siberman (d’après une histoire de Carey et Shane Van Dyke)

Avec: Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Olivia Wilde, KiKi Layne, Gemma Chan, Nick Kroll et Timothy Simons

Durée: 122 minutes

Format: UHD (4K, Blu-ray et copie numérique)

Langue: Anglais, français et espagnol