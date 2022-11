Arizona O’Neill et le bonheur dessiné

Peut-on être heureux ou heureuse, dans la vie? Et qu’en est-il des artistes, ces créateurs que l’on imagine souvent torturés, hantés par le désespoir, histoire d’offrir des créations encore plus prenantes? Arizona O’Neill, elle-même artiste, sort ses crayons et dessine ses rencontres avec 12 artistes d’à peu près autant de milieux, histoire de tirer tout cela au clair.

Entre les auteurs (et autrices), les musiciens, les bédéistes et les autres, Est-ce qu’un artiste peut être heureux?, un recueil publié par la maison d’édition Zinc, tient autant du crachoir que de cet espace un peu intemporel où des gens de divers milieux peuvent se réunir pour discuter, parfois à bâtons rompus.

Bien entendu, il s’agit de discussions et de débats entre artistes, mais ce n’est pas parce que l’on donne dans l’art, après tout, que l’on est forcément pareil à la personne installée à nos côtés, et qui oeuvre au sein de la même grande famille.

Et le fait d’opter pour la bande dessinée, plutôt que pour les échanges textuels, par exemple, ou encore pour le podcast, ou toute autre forme permettant de rapporter directement les propos, offre l’occasion de s’éloigner un peu du monde réel. Bien entendu, Mme O’Neill représente souvent ses personnages dans de véritables endroits, que ceux-ci se trouvent à Montréal, ou ailleurs dans le monde, mais encore une fois, c’est cette distance créée par l’ajout de cette « couche » de dessin qui permet aux lecteurs de s’évader en compagnie de la bédéiste et de ses invités.

À cela, il faut aussi ajouter, comme c’est parfois le cas pour des ouvrages imprimés, la texture et la qualité particulières du papier. Avec sa couverture en carton épais et ses pages en papier quasiment rigide, Est-ce qu’un artiste peut être heureux détonne; c’est à croire que ce bonheur est à l’image des artistes qui y sont représentés : différent, un peu rugueux sur les bords, transcendant les normes, les codes, les obligations de la vie de tous les jours.

Ouvrage à la fois simple et complexe, direct et étoffé, doux et frondeur, Est-ce qu’un artiste peut être heureux servira fort bien de rayon de soleil au cours des froides journées hivernales.

Est-ce qu’un artiste peut être heureux?, d’Arizona O’Neill, publié aux éditions Zinc, 137 pages