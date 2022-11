Beast : Idris Elba contre le roi de la jungle

Disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD, le film Beast du réalisateur Baltasar Kormákur met en vedette Idris Elba dans le rôle d’un père de famille qui devra tenter l’impossible pour protéger ses deux filles contre les assauts d’un lion féroce.

Suite à la mort de son épouse, dont il était séparé depuis un an, Nate part en voyage avec ses deux adolescentes, Mare et Norah, afin de leur faire connaître le village natal de leur mère en Afrique du Sud. Sur place, il retrouve son vieil ami Martin, un biologiste et garde-chasse au parc national Kruger, la plus grande réserve animalière du pays. Ce dernier décide d’y emmener la petite famille en safari afin d’observer la faune locale. En chemin, le groupe croise un village Tsonga où les habitants ont tous été sauvagement massacrés. Prenant leurs jambes à leur cou, ils tombent nez-à-nez avec le coupable : un lion enragé par la mort de la femelle de son groupe par des braconniers. Bien déterminé à se venger des humains, le fauve les attaque. Ces derniers s’enfuient au volant de leur Jeep, mais s’écrasent contre un arbre. Sans radio ni moyen de transport et à des kilomètres de toute civilisation, Martin, Nate et ses deux filles tenteront d’échapper à la bête, et de survivre aux assauts répétés du prédateur.

En plus d’être prévisible (je ne pense pas vendre un gros punch en disant que le lion ne remportera pas cette lutte à finir contre Idris Elba), le scénario simple et linéaire de Beast pourrait sans doute tenir sur une seule page. Toutefois, l’exécution technique impeccable du long-métrage compense pour la minceur de son récit. En partant, il est différent de voir un film d’action où, plutôt que d’affronter des terroristes ou des criminels, le héros, un simple médecin de New York, est confronté aux forces de la nature. Le résultat est donc moralement plus ambigu qu’une histoire de bons et de méchants, puisque le fauve ne cherche qu’à défendre son territoire et à venger les siens. Les scènes opposant les humains au roi de la jungle sont nerveuses, intenses, et la tension est palpable à l’écran. Créé par ordinateur, la bête est d’un réalisme saisissant, et on ne soupçonne jamais qu’il s’agit d’images de synthèse lors du visionnement tellement les rendus et les mouvements de l’animal sont crédibles.

La cinématographie de Beast est magnifique, et avec ses images lumineuses de la savane, le long-métrage donne parfois l’impression de faire du tourisme virtuel. Le réalisateur met en valeur les paysages et la culture de l’Afrique du Sud, notamment par une trame sonore composée exclusivement de musique locale, et il filme presque aussi bien les animaux sauvages dans leur habitat naturel qu’un documentaire de la BBC Earth. La vedette incontestée est Idris Elba, un peu moins suave qu’à l’habitude, mais dont la performance dans le rôle du père de famille prêt à tout pour protéger ses deux filles est convaincante. L’excellent acteur sud-africain Sharlto Copley (District 9, Chappie) constitue le choix parfait pour incarner Martin, le garde-chasse et ami de la famille. Jouant respectivement Mare et Norah, les deux filles de Nate, les comédiennes Iyana Halley et Leah Jeffries font preuve d’un talent dramatique étonnant pour leur âge.

La version haute-définition de Beast inclut le long-métrage sur Blu-ray et DVD. On a aussi droit à une bonne quantité de matériel supplémentaire sur l’édition, dont une scène de moins d’une minute retirée du montage, et cinq revuettes de trois à sept minutes chacune. La première est consacrée à la conception et à l’animation du lion. La seconde explore les coulisses de l’affrontement final, dont le tournage à lui-seul a duré deux semaines. La troisième s’attarde aux prothèses de latex et aux maquillages utilisés pour créer les plaies des comédiens. La quatrième parle des défis logistiques de tourner sur les vrais lieux de l’intrigue, dans la savane africaine. La dernière parle de la chimie et de la complicité s’étant tissée entre Idris Elba et les deux jeunes actrices jouant ses filles. On retrouve finalement un court documentaire sur les lions d’Afrique du Sud, menacés d’extinction par la perte de territoire et le braconnage.

Sans être le film de l’année, Beast constitue un divertissement honnête, qui compense la maigreur de son scénario par une distribution de talent, des scènes d’action enlevantes, des effets spéciaux à la fine pointe de la technologie, et une direction photo mettant en valeur les paysages d’Afrique du Sud.

6.5/10

Beast

Réalisation : Baltasar Kormákur

Scénario : Jaime Primak Sullivan et Ryan Engle

Avec: Idris Elba, Sharlto Copley, Leah Jeffries, Iyana Halley, Martin Munro, Thapelo Sebogodi, Chris Langa et Mduduzi Mavimbela

Durée: 99 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray et DVD)

Langue : Anglais, français et espagnol