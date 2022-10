Heure supplémentaire S02E02 : les amitiés au travail, une bonne idée?

Les amitiés au travail, un sujet qui ne fait pas l’unanimité. Même si on ne choisit pas ses collègues, il n’est pas rare de voir des relations se construire à coup de conversations à la machine à café et de 5 à 7 de bureau. Alors que certains milieux y voient une plus-value et les encouragent, d’autres les considèrent comme des problèmes imminents et tentent de les proscrire.

Si les affinités sont inévitables, est-ce que les amitiés, elles, devraient rester à l’extérieur du travail? Est-ce le rôle de l’employeur de gérer nos relations? Quelle est la place des organisations dans cette question? On explore tout ça avec Bernadette, notre invitée de cet épisode. Bonne écoute!

