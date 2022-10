Les lunettes soleil qui viennent de loin

La mode est-elle toujours cyclique? Que cela soit le cas ou non, le concepteur Tony Brown propose depuis peu de temps sa collection de lunettes soleil s’appuyant sur des designs créés en 1998. Et le résultat permet certainement de se démarquer des autres modèles.

Ces lunettes détonnent; impossible de le nier. Avec leurs courbes à la fois rétro et futuristes – ou carrément rétrofuturistes, c’est selon –, les deux modèles offerts, DREAM et SOLAR, échappent quasiment complètement au cadre habituel, qui impose des verres plus ou moins carrés, avec un style rappelant, bien souvent, les lunettes pour aviateur (ou conducteur de moto, si l’on veut se la jouer Top Gun).

Et c’est peut-être cette grande originalité qui fait en sorte que les lunettes Tony Brown risquent d’en rebuter plus d’un. Car à vouloir trop s’affranchir des normes, on finit par tomber dans un monde distinct, risquant du même coup de s’aliéner une partie du public.

Avec leur forme très aplatie et allongée, et avec qui un triangle, qui une représentation des planètes du système solaire par-dessus, les verres sont pratiquement réduits à l’état d’accessoires. Alors que, forcément, on souhaiterait s’en servir pour protéger ses yeux contre les rayons du soleil.

Clairement, nous ne sommes pas ici dans une idée d’utilisation quotidienne, ou casanière, mais plutôt dans la perspective où poser ces lunettes sur son nez représente quasiment une affirmation artistique.

On peut certainement admirer l’audace, que ce soit de la part du concepteur ou de la personne qui portera ces verres fumés. Ce que l’on peut déplorer, toutefois, c’est un certain manque de finition, notamment avec ces étuis juste un peu trop courts, par exemple. Ou encore avec ces branches dont l’extrémité n’est pas recourbée, forçant donc les lunettes à ne tenir qu’à l’aide des deux petits coussinets de plastique sur le nez.

Autrement, il est certain que ces verres de la collection Tony Brown pourront servir de statement vestimentaire… pour ceux qui oseront présenter une telle affirmation à la face du monde.