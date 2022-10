DC League of Super-Pets: des animaux fantastiques

Les animaux anthropomorphiques sont souvent les vedettes des films d’animation, mais quand ceux-ci se voient décerner des pouvoirs les transformant en superhéros, le résultat est l’hilarant DC League of Super-Pets, maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD.

Ayant quitté Krypton à bord du vaisseau transportant bébé Kal-El vers la Terre, Krypto est assurément le plus vieux et le plus fidèle compagnon de Superman. Le chien partage d’ailleurs plusieurs des pouvoirs de son célèbre maître. Dernièrement, le super-toutou se sent menacé par l’amour que l’homme de fer porte à Lois Lane, et craint d’être remplacé par cette dernière. Quand un morceau d’une météorite de kryptonite orange tombe dans un refuge, plusieurs animaux acquièrent des habiletés extraordinaires. Parmi ceux-ci, Lulu, un cochon d’Inde ayant perdu tous ses poils suite à des expériences chez LexCorp, se retrouve douée de télékinésie. Afin d’assouvir ses rêves de domination mondiale, le rongeur neutralise et capture tous les membres de la Ligue de Justice. Aidé d’un écureuil maniant l’électricité, d’une tortue hyperrapide, d’un cochon pouvant changer de taille à volonté et d’un chien invulnérable, c’est à Krypto que reviendra la tâche de sauver Superman, et le monde, de cette menace inédite.

Honnêtement, quand j’ai appris que Warner allait produire un film d’animation avec des animaux dotés de super-pouvoirs, j’ai pensé que c’était vraiment n’importe quoi, mais je dois avouer que je suis tombé sous le charme de DC League of Super-Pets. En dépit d’un fil narratif assez prévisible, le long-métrage est vraiment très drôle. Certaines blagues ne demandent aucune connaissance préalable de l’univers de DC, comme une tortue myope draguant un casque de construction, ou un cochon coincé dans un incendie déclarant « Ça sent le bacon. Pourquoi ai-je l’eau à la bouche? ». Toutefois, ceux et celles qui sont familiers avec la Ligue de Justice apprécieront encore plus l’œuvre, grâce aux innombrables clins d’œil qu’elle contient. Pour préserver son identité secrète, Krypto porte des lunettes, et se fait appeler Bark Kent, par exemple. Le bulletin d’information titre : « Crisis of Infinite Guinea Pigs », une référence à un grand classique des comics. Batman affirme qu’il travaille toujours seul, à l’exception de Robin, d’Alfred, et « du gars joué par Morgan Freeman ».

L’animation dans DC League of Super-Pets est riche et incroyablement détaillée, surtout en 4K. Les modèles 3D des superhéros de la Ligue de Justice, tout comme ceux des animaux, sont un peu caricaturaux, mais les rendus des décors et des objets frôlent le photoréalisme, et le film offre une qualité comparable aux productions de Pixar. On retrouve également une brochette impressionnante d’acteurs au doublage. Le personnage principal de Krypto est assumé par Dwayne Johnson, et celui d’Ace par Kevin Hart, deux acteurs habitués de travailler ensemble et qui possèdent une complicité indéniable. L’une des meilleures performances du long-métrage provient de Kate McKinnon qui, dans le rôle de Lulu, le cochon d’Inde mégalomaniaque, est fêlée à souhait. La distribution compte également John Krasinski (Superman), Natasha Lyonne (Merton), Keanu Reeves (Batman), Thomas Middleditch (Keith), Ben Schwartz (Mark), Olivia Wilde (Lois Lane), Marc Maron (Lex Luthor), ou Jemaine Clement (Aquaman).

L’édition ultra-haute définition de DC League of Super-Pets inclut le film sur disques 4K et Blu-ray, et compte également un code pour télécharger une copie numérique. En plus d’une douzaine de scènes retirées du montage, l’édition comprend une bonne dose de matériel supplémentaire sur le disque Blu-ray, dont un cours accéléré pour dessiner Krypto donné par le superviseur de l’animation David Burgess. Une première revuette d’une quinzaine de minutes nous fait entrer dans les coulisses du studio lors de l’enregistrement des voix, et les deux autres se consacrent à la conception des personnages et des environnements. Un dernier document présente les nombreux clins d’œil que fait le long-métrage à l’univers des comics de DC, dont plusieurs passent trop rapidement ou sont trop subtils pour être aperçus du premier coup lors du visionnement.

À la fois charmant, épique et comique, DC League of Super-Pets compte parmi les meilleurs films d’animation de l’année, et autant les jeunes que les adultes connaissant les superhéros de DC passeront un bon moment avec ce long-métrage.

7.5/10

DC League of Super-Pets

Réalisation: Jared Stern, Sam J. Levine

Scénario: Jared Stern et John Whittington

Avec: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna et Keanu Reeves

Durée: 105 minutes

Format: UHD (4K, Blu-ray et copie numérique)

Langue: Anglais, français et espagnol