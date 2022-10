Y Brush, la brosse à dents pour aller vite, vite, vite

Que veut-on, dans une brosse à dents électrique? Des têtes toujours plus pivotantes? Des ondes spéciales qui s’attaquent aux dépôts sur les dents? La compagnie française Y Brush mise sur la rapidité et l’efficacité pour faire sa marque dans un marché déjà passablement saturé.

L’idée est simple : plutôt que d’offrir, eh bien, une brosse, la Y Brush est en fait formée de deux parties : la base, qui contient le moteur vibrant, ainsi que ce qui ressemble à un protecteur buccal utilisé par les sportifs. Cette partie, équipée de soies, s’installe sur les dents, d’en haut ou d’en bas, et offre un brossage accéléré de la moitié de la bouche à la fois. Après avoir nettoyé cette partie, il suffit d’installer l’appareillage à l’envers, et le tour est joué.

En utilisant le mode de brossage le plus rapide et le plus « efficace », il est possible de se nettoyer les dents en 10 secondes, soit 5 secondes par moitié.

Sur papier, cette perspective n’est pas nécessairement mauvaise. Après tout, combiner la rapidité au concept d’un brossage « complet » pourrait séduire le consommateur moyen.

Malheureusement, on a l’impression que la Y Brush est la transposition de l’adage voulant que le mieux est l’ennemi du bien. Manque-t-on à ce point de temps qu’il est nécessaire de ne prendre que 10 secondes pour se brosser les dents, au lieu des deux minutes recommandées? On sourcillera aussi devant l’inclusion, dans la trousse, d’un applicateur spécial destiné à calculer « la bonne quantité » de dentifrice à déposer sur la brosse.

Dentifrice qui, d’ailleurs, était fourni dans la boîte d’essai envoyée à ce journaliste. Cette pâte à dents « bio », elle aussi de marque Y Brush, est rachetable au « petit » prix de… 11 $ le tube. C’est peut-être le prix, d’ailleurs, qui fera rebrousser chemin à d’éventuels acheteurs, puisque de toute façon, il est absolument possible d’utiliser la brosse en mode « illimité », idéal si l’idée de « perdre » 110 secondes ne nous horripile pas.

Outre le dentifrice à 11 $ le tube, et le kit de départ en version NylonBlack, avec le manche, la brosse, le câble de recharge et l’applicateur de dentifrice, offert à 165 $, il faudra aussi débourser 31 $, au minimum, pour chaque brosse de rechange… brosse qui doit être changée à tous les six mois, maximum.

Et si le coeur vous en dit, il y a toujours la boîte de voyage à 26 $, ou encore le support de rangement pour votre brosse, à 13 $. Qui oserait, en effet, déposer sa brosse sur le comptoir de la salle de bain, ou encore dans un tiroir?

Ultimement, la Y Brush n’est pas une mauvaise idée, d’autant plus que le produit est fabriqué en France. Cependant, on se tournera davantage vers des brosses à dents électriques traditionnelles, qui offrent, de par leur taille standard, une meilleure précision lorsque vient le temps d’atteindre ces endroits moins accessibles de la bouche, par exemple. On risque aussi d’épargner beaucoup de sous…