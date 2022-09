The White Lotus : un meurtre au paradis

Explorant le principe du privilège blanc à travers un groupe de touristes en vacances dans un luxueux centre de villégiature à Hawaï, The White Lotus, la plus récente série télévisée de Mike White, est maintenant disponible en DVD.

The White Lotus suit un groupe de touristes blancs séjournant dans un hôtel d’Hawaï. Il y a tout d’abord les nouveaux mariés, Shane et Rachel Patton qui, à cause d’une erreur, n’ont pas la suite nuptiale qu’ils avaient réservée. Il y a Tanya McQuoid, une dépendante affective voyageant avec les cendres de sa mère afin de les répandre dans l’océan.

Il y a finalement la famille Mossbacher. La mère, Nicole, est une femme d’affaire accomplie travaillant pour une firme technologique. Son mari, Mark, tente d’avoir une meilleure relation avec ses enfants, mais ceux-ci s’en foutent pas mal. Leur fils, Quinn, est incapable de se sortir le nez de sa Switch et de son téléphone intelligent malgré la beauté du paysage. Accompagnée de sa meilleure amie, leur fille Olivia éprouve beaucoup d’empathie pour tous les opprimés de la Terre, mais traite les membres de sa propre famille avec condescendance et mépris.

Toutes ces personnes absorbées par leurs problèmes superficiels parviendront-elles à décrocher et à profiter des vacances?

Créateur de productions comme School of Rock, Orange County, ou l’émission Enlightened, le travail scénaristique de Mike White se caractérise habituellement par une emphase sur des personnages complexes aux défauts profondément humains, et The White Lotus, dont il réalise tous les épisodes en plus d’écrire le scénario, ne fait pas exception. Bien que la toute première scène nous informe qu’il y a eu un meurtre au centre de villégiature (on n’apprendra l’identité de la victime qu’à la fin de cette première saison), la série télévisée n’est pas vraiment un polar. En dépit de ses nombreux moments cocasses et de ses répliques parfois drôles et percutantes, il ne s’agit pas non plus d’une comédie. On est plutôt en présence d’une sorte de drame de mœurs satirique, qui utilise un groupe de touristes en voyage afin d’illustrer le principe du privilège blanc avec éloquence, mais sans jamais faire la morale.

À travers son intrigue proche du téléroman, The White Lotus aborde surtout l’aspect colonialiste du tourisme. Agissant comme une sorte de tampon entre les vacanciers et les membres du personnel, composé principalement d’Hawaïens, même Armond, le gérant blanc de l’hôtel, est de plus en plus exaspéré par les caprices constants de la clientèle, alors que ceux-ci se plaignent de leurs chambres, des activités proposées, ou même du son trop aigu de leur téléviseur à écran plat. L’humour de la série est léger, mais résolument adulte. En plus de scènes de baise et d’autres montrant la consommation effrénée d’alcool et de drogues, on a droit dès le premier épisode à un gros plan du pénis de Mark Mossbacher, persuadé qu’il souffre d’un cancer des testicules, ainsi qu’à une séquence surprenante vers la fin de la saison où un personnage, vu de profil, se venge en déféquant dans la valise d’un autre.

La réalisation de The White Lotus est surtout utilitaire, mais tire profit des paysages tropicaux d’Hawaï, avec ses palmiers, sa mer turquoise, et sa plage paradisiaque. Pour renforcer l’aspect ensoleillé de l’endroit, les images sont teintées d’orange la plupart du temps. La distribution peut compter sur des acteurs de talent, parmi lesquels Connie Britton, Jon Gries ou Molly Shannon. Jennifer Coolidge est parfaite dans la peau d’une femme insécure et névrosée qui s’accroche désespérément à chaque personne qu’elle rencontre, mais ne comprend pas pourquoi tout le monde la fuit comme la peste. Jouant Armond, le gérant exaspéré qui, après cinq ans d’abstinence, fait une rechute totale, Murray Bartlett offre l’une des meilleures performances de la série. Changeant graduellement d’attitude en constatant qu’elle a commis une terrible erreur en se mariant avec un fils à maman désagréable, la comédienne Alexandra Daddario est criante de vérité.

Le coffret The White Lotus: The Complete First Season inclut les six épisodes d’une heure chacun sur disques au format DVD. Il y a peu de matériel supplémentaire sur l’édition. Intitulé Invitation to the Set, le premier document, où Mike White et les acteurs principaux parlent de la série et de leurs personnages, ressemble davantage à une bande-annonce qu’à une revuette, et le visionner après avoir regardé la première saison n’apporte pas vraiment d’information nouvelle. Dans la deuxième revuette, les acteurs tentent de décrire les différents protagonistes de l’intrigue en un seul mot.

Utilisant la fiction pour aborder des questions sociales brûlantes d’actualité, The White Lotus est un drame de mœurs amusant qui fait rire à l’occasion, mais qui donne surtout à réfléchir sur le racisme ordinaire se dissimulant parfois derrière le tourisme de luxe.

7/10

The White Lotus: The Complete First Season

Réalisation et scénario : Mike White

Avec: Jennifer Coolidge, Murray Bartlett, Connie Britton, Steve Zahn, Alexandra Daddario, Jake Lacy, Sidney Sweeney et Jon Gries

Durée: 353 minutes

Format : DVD (deux disques)

Langue : Anglais seulement