Spin Me Round, la bonne bouffe produite en usine

Nous ne sommes pas dans L’aile ou la cuisse, film plus que délirant et psychédélique mettant en vedette Louis de Funès et Coluche, mais il y a certainement un petit quelque chose de franchement absurde dans Spin Me Round, un étonnant mélange de comédie romantique et de thriller mettant en vedette Alison Brie, qui en cosigne également le scénario.

Réalisé et coscénarisé par Jeff Baena, qui agit aussi comme producteur, Spin Me Round n’a hélas rien du mégasuccès new wave des années 1980, mais s’articule plutôt autour d’une chaîne de restaurants « italiens », dont l’une des gérantes, Amber (Brie), qui semble s’ennuyer pour mourir dans sa franchise de Bakersfield, une ville tout à fait oubliable de la Californie, est invitée à une retraite spéciale en Italie, notamment en compagnie du fondateur de l’entreprise, le séduisant et charismatique Ricky.

Sur place, cependant, l’enchantement n’est que de courte durée : plutôt que de loger dans une villa magnifique, les participants à ce séminaire sont plutôt entassés dans un hôtel passablement miteux, près duquel passent régulièrement des trains. Et Amber se rendra bien vite compte qu’au lieu de proposer du perfectionnement pour gestionnaires, cet événement est de toute autre nature…

Bien honnêtement, à voir l’affiche, en apparence calquée sur la couverture d’un roman Harlequin, et à voir la bande-annonce, où la meilleure amie d’Amber jure que celle-ci tombera en amour pendant son séjour, on a l’impression qu’Alison Brie avait besoin d’argent pour faire l’épicerie.

Cependant, la présence d’Aubrey Plaza, de Fred Armisen, de Molly Shannon et de Zach Woods, tous habitués des émissions et séries à saveur humoristique, devrait renseigner sur la teneur du film. Et encore…

Bref, on ne sait pas trop à quel saint se vouer, et le film vogue entre l’humour, l’absurde, le thriller, le film à saveur érotique… et le film d’horreur? Tout s’entremêle, on grince parfois des dents en entendant certaines répliques, mais l’effet est certainement volontaire, et les deux coscénaristes ont tout à fait réussir à surprendre les spectateurs.

À savoir si Spin Me Round est un bon film… Disons qu’il plaira à un public spécifique. Il faut franchement aimer ce genre d’humour, où l’on injecte parfois une dose de malaise ou de tension, pour apprécier l’expérience cinématographique. Mais si l’on recherche quelque chose qui nous sortira de notre zone de confort, tout en nous empêchant de prédire, jusqu’à la toute fin, comment le tout se terminera, alors ce film est à voir.