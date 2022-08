Beyond the Wire : un concept, mais rien de plus

Ah, la Première Guerre mondiale… les tranchées boueuses, les rats, les barrages d’artillerie qui rendent les hommes fous. Qui n’aurait pas envie de s’étriper dans le no man’s land de la Marne, ou de Verdun? Voilà où les gens de Redstone Interactive, sous direction de l’éditeur Offworld Industries, a cherché à capitaliser sur l’intérêt renouvelé envers le conflit de 1914-1918, notamment après la sortie de Battlefield 1.

Et donc, voici Beyond the Wire, un jeu de tir à la première personne massivement multijoueurs qui promet des affrontements en groupes allant jusqu’à 50 soldats contre 50, avec un aspect tactique relativement développé. Endossez l’uniforme d’un officier, par exemple, et un guetteur pourra vous indiquer les coordonnées de l’endroit où vous devez envoyer un barrage d’obus pour repousser une attaque ennemie, une méthode tout à fait appropriée lorsque l’adversaire tente de ravir vos positions, dans l’un des modes de jeu où le terrain perdu ne peut être récupéré.

De fort jolie facture, Beyond the Wire cherche à s’imposer. Le hic, et ce hic est plus que majeur, il est titanesque, c’est qu’il n’y a personne. Personne ne joue à Beyond the Wire. Oh, il y a peut-être quelques serveurs privés, cachés quelque part, où des puristes n’ont pas trouvé leur compte avec Verdun, ou encore Tannenberg, deux excellents jeux de tir multijoueurs à la première personne se déroulant, eux aussi, durant la Première Guerre mondiale. Mais autrement, les serveurs sont désespérément vides. Impossible d’y trouver âme qui vive.

Pour un jeu initialement sorti en octobre 2020, on peut dire que les concepteurs de Beyond the Wire ont soit complètement raté leur évaluation de l’attrait de leur titre, soit l’intérêt du public s’émousse si vite, de nos jours, qu’il faut maintenant compter la durée de vie d’un jeu en quelques semaines, plutôt qu’en mois ou en années.

Comment expliquer, alors, qu’un vétéran comme Left 4 Dead 2 soit toujours dans la liste des 75 jeux les plus joués sur Steam? Se pourrait-il, en fait, que le thème de la Première Guerre mondiale, surtout en format jeu de tir, soit… ennuyeux? Sans véritable méchant, avec un conflit qui est davantage synonyme de bourbier sanglant que de grandes actions héroïques, et surtout sans possibilité de vraiment réaliser des prouesses qui défient l’entendement – nous ne sommes pas dans Battlefield 1, encore une fois, et son soldat équipé d’un lance-flammes monté sur le dos d’un cavalier lancé à vive allure dans le désert –, Beyond the Wire est l’exemple parfait d’une exécution réussie, mais basée sur une prémisse complètement fausse.

Beyond the Wire

Développeur : Redstone Interactive

Éditeur : Offworld Industries

Plateforme : Windows (Steam)

Interface du jeu disponible en français