Le travail non payé a bondi de 50 % durant la pandémie

Aux États-Unis, les travailleurs ne disposant pas de congés payés ont perdu l’équivalent de 28 milliards de dollars en salaires au cours des deux premières années de la pandémie, selon une nouvelle étude du Urban Institute.

L’analyse en question, publiée ce mois-ci, démontre que les plus fortes augmentations des absences impayées ont été constatées du côté des travailleurs à faibles revenus qui travaillaient à leur compte, chez les Noirs ou les Hispaniques, du côté des femmes, ou encore des travailleurs qui élèvent des enfants. Les absences provoquées par des motifs liés à la santé personnelle, aux exigences en matière de garde d’enfants, ou imputables à des obligations envers des membres de la famille, ont bondi de 50 % par rapport aux années précédentes.

« Les salaires perdus en raison des congés non payés ont affecté des populations déjà plus à risque de souffrir d’une infection grave à la COVID-19, ainsi que de vivre dans des conditions financières et matérielles difficiles, ce qui est venu aggraver les disparités économiques, raciales et en fonction du genre », a déclaré Chantel Boyens, principale associée en matière de politiques au Urban Institute, un groupe de recherche en matière d’économie et de politiques sociales.

« Des normes en matière de santé et sécurité au travail, ainsi que des politiques de santé publique, le tout combiné à des politiques offrant des congés payés qui couvrent tous les travailleurs », pourraient aider à réduire la transmission de la COVID-19, tout en protégeant les travailleurs et leurs familles contre la perte de salaire en raison de besoins médicaux, ou pour prendre soin d’un proche », a ajouté Mme Boyens.

En tout, 58 % de toutes les absences du travail, avant et pendant les deux premières années de la pandémie, n’ont pas été payées, révèle l’analyse.

Pendant ces deux premières années, les femmes étaient 40 % plus à risque de rater une journée de travail (et de salaire) que les hommes. Ces absences non payées étaient souvent imputables à la nécessité de s’occuper d’un enfant.

Les chercheurs ont également signalé que pendant la même période de la pandémie, on a aussi recensé un plus fort taux d’absence chez les travailleurs noirs et hispaniques. Deux tiers des travailleurs hispaniques et 57 % des travailleurs noirs n’ont pas été payés lorsqu’ils ont manqué le travail parce qu’ils étaient malades, pour prendre soin d’enfants, ou pour d’autres raisons.

Comparativement aux travailleurs faisant partie de ménages dont les revenus dépassaient 100 000 $ US, ceux qui gagnaient moins de 25 000 $ par an avaient plus de trois fois plus de risques de ne pas être payés en cas d’absence, indique encore l’étude.

« La pandémie a provoqué des absences non payées dans l’ensemble de la main-d’oeuvre, mais les données sur le genre et l’ethnicité soulignent l’impact plus marqué sur les femmes et les membres des minorités », a déclaré Mona Shah, qui a participé aux travaux.

« Les États-Unis sont l’un des rares pays développés à ne pas posséder de programme d’absences payées pour des raisons familiales », a-t-elle ajouté. « Les décideurs devraient évaluer comment ces politiques de congés maladie payés peuvent faire la promotion de la santé publique et favoriser l’équité. »