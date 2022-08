A New Era: quand la modernité s’invite à Downton Abbey

Deuxième long-métrage inspiré de la populaire série télévisée de Julian Fellowes, Downton Abbey: A New Era, maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD, vient bouleverser la vie de château bien rangée de la famille Crawley et de leurs domestiques.

A New Era prend place quelques années après le premier film, à l’orée des années 1930. La British Lion Film Corporation propose aux Crawley de tourner un film dans leur château. Bien qu’ils ne soient pas très chauds à l’idée, la somme d’argent que la compagnie leur propose en guise de dédommagement pourrait payer les réparations pressantes que nécessite le toit, ce qui les motive à accepter. Si certains domestiques, comme Daisy, sont excités par la présence de vedettes et le glamour, d’autres, en premier lieu le majordome Carson, sont offusqués que des « acteurs aux doigts graisseux » mangent à la même table où le Roi d’Angleterre s’est jadis assis. Décidant de fuir le chaos du tournage, une partie de la famille et du personnel se rend alors dans le sud de la France, où le défunt marquis de Montmirail a légué à Lady Grantham la luxueuse Villa des Colombes en souvenir de leur relation passée. Ces deux événements, bien que très différents l’un de l’autre, bouleverseront en profondeur la vie de plusieurs des personnages de Downton Abbey.

Durant six saisons, Downton Abbey a exploré les différents aspects du décorum entourant l’aristocratie anglaise du début du 20e siècle. Contrairement au premier film (lire notre critique ici), qui allait encore plus en ce sens en décrivant une visite du Roi et de la Reine d’Angleterre au château de la famille Crawley, le monde moderne s’invite pour la première fois dans A New Era, bousculant cet univers empêtré dans ses traditions et figé dans le temps. En effet, les acteurs hébergés dans la luxueuse demeure pour le tournage parlent fort, évoquent des sujets contrevenant à la bienséance, ou manquent de respect envers le personnel, ce qui crée bien des frictions. L’industrie cinématographique elle-même est en proie à des changements majeurs à la fin des années 1920, avec l’avènement du parlant, et l’on retrouve une grande actrice du muet pourvue d’une voix vulgaire et désagréable, qui sent que sa carrière s’achève. Cette même modernité permettra au personnage de Barrow, le seul homosexuel de la série, d’espérer enfin une vie heureuse. Pour toutes ces raisons, ce second long-métrage s’avère beaucoup plus intéressant que le premier.

Simon Curtis, un cinéaste n’ayant jamais travaillé sur la série, réalise Downton Abbey: A New Era. Sa reproduction d’époque est somptueuse, et il sait mettre en évidence l’opulence des différentes pièces du château de Highclere, le véritable lieu servant de décor à la franchise depuis ses débuts. Il sort un peu de la campagne anglaise et propose davantage de variété dans ses images grâce à une intrigue prenant place partiellement dans le sud de la France. Pas moins de vingt-deux des acteurs originaux participent au film, et comme ils incarnent les mêmes rôles depuis maintenant douze ans, les Hugh Bonneville (Robert Crawley), Elizabeth McGovern (Cora Crawley), Michelle Dockery (Mary Crawley), Laura Carmichael (Edith Crawley), Allen Leech (Tom Branson), Jim Carter (Charles Carson) et Joanne Froggatt (Anna Bates) livrent tous des performances impeccables. Les amateurs retrouveront avec plaisir leur personnage préféré, celui de Lady Grantham, la grand-mère manipulatrice à la répartie vive, jouée de main de maître par Maggie Smith. Nathalie Baye joint la distribution cette fois-ci, ainsi que Dominic West qui, avec sa prestance naturelle, glisse dans cet univers comme un poisson dans l’eau.

La version haute définition de Downton Abbey: A New Era inclut le film sur disques Blu-ray et DVD, et s’accompagne d’un code permettant de télécharger une copie numérique. En plus d’une piste de commentaires livrée par le réalisateur, le matériel supplémentaire est réparti en six revuettes différentes. Les acteurs parlent du plaisir de renouer avec leurs personnages dans l’une d’entre elle. Une autre est consacrée à Lady Grantham, et à son interprète, Maggie Smith. La troisième aborde le matériel cinématographique d’époque qui se retrouve au château de Downton. Un Making Of nous entraîne dans les coulisses de certaines scènes, dont le mariage de Tom et Lucy. On a droit à une visite du Royal Yacht Britannia, le bateau qui mènera une partie de la famille en France. Finalement, les comédiens Laura Carmichael et Allen Leech répondent à diverses questions, dont leur partenaire de jeu préféré ou la scène la plus difficile à tourner, dans la dernière revuette.

J’ignore si le scénariste Julian Fellowes a l’intention de continuer à explorer l’univers qu’il a créé, mais il pourrait facilement s’arrêter ici, puisque Downton Abbey: A New Era procure une finale satisfaisante à l’ensemble de la franchise.

7.5/10

Downton Abbey: A New Era

Réalisation: Simon Curtis

Scénario: Julian Fellowes

Avec: Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Allen Leech, Laura Carmichael, Imelda Staunton et Maggie Smith

Durée: 124 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray, DVD et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol