Plus de la moitié des Britanniques s’endetteront pour se chauffer, cette année

Au-delà de la moitié des ménages britanniques, soit 15 millions de personnes, auront été forcées de dépenser des montants anormaux pour se chauffer d’ici janvier de l’année prochaine, selon un nouveau rapport publié par des chercheurs de l’Université Yale.

Le document en question prédit que, même avec le rabais de 400 livres sterling pour du carburant offert par Londres, 58,5 % des familles seront forcées d’effectuer des dépenses démesurées dans les régions du Yorkshire et Humber (dans le centre du pays), contre 47,5 % à Londres et 71,7 % en Irlande du Nord.

Sans trop de surprise, ce sont les habitants vivant déjà dans les régions les plus froides du Royaume-Uni, ainsi que celles qui éprouvent déjà des problèmes pour joindre les deux bouts, qui éprouveront le plus de difficultés financières pour se chauffer.

Plus de 80 % des familles nombreuses, des ménages monoparentaux et des couples de retraités délieront encore plus les cordons de la bourse pour se chauffer, ajoutent les auteurs du rapport.

La pauvreté liée au chauffage est définie comme le fait de devoir consacrer plus de 10 % de ses revenus nets pour acheter du carburant destiné au chauffage. Le rapport estime que les ménages se trouvant dans cette situation dépenseront, en moyenne, près de 40 livres sterling (environ 80 $ CAN) de plus que ce seuil de 10 %, sur une base mensuelle.

Pour le professeur Jonathan Bradshaw, coauteur du rapport, « cela devrait être la principale préoccupation des candidats à la chefferie conservatrice (pour remplacer Boris Johnson et devenir premier(ère) ministre, NDLR). Il est urgent d’offrir une nouvelle série de mesures permettant d’amoindrir l’impact des prix ».

Hausses à venir

Les prix de l’électricité et du gaz naturel, qui sont régis par des limites imposées par l’État vont continuer à augmenter, d’abord en octobre prochain, puis en janvier 2023. L’ampleur de ces hausses n’a pas encore été annoncée, mais elles devraient faire passer le coût moyen des factures d’électricité et de gaz à 65 livres sterling par semaine, ou encore 3359 livres par année (près de 7000 $ CAN).

Et en janvier, cette facture devrait encore grimper, à environ 70 et 3616 livres, respectivement. Certaines sources évoquent des hausses encore plus importantes.

Au dire des auteurs du rapport, le rabais de 400 livres offert par Downing Street n’offrira qu’un rabais d’environ 15 livres par semaine entre octobre 2022 et avril 2023.

Déjà, en mai, les Britanniques craignaient l’impact de l’inflation sur le prix du chauffage. Il semblerait que la tendance haussière des prix ne se soit pas inversée depuis.