Firestarter: jouer avec le feu

Racontant le difficile parcours d’une jeune fille possédant des pouvoirs de pyrokinésie qu’elle a du mal à maîtriser, Firestarter, la seconde adaptation cinématographique du roman du même nom de Stephen King, est disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD.

Andy et Vicky se sont rencontrés et sont tombés en amour alors qu’ils étaient tous deux cobayes lors de l’essai clinique d’une drogue expérimentale, le Lot Six. Peu de temps après leur injection, Andy s’est aperçu qu’il pouvait implanter une suggestion hypnotique dans la tête des autres, tandis que Vicky a développé des habiletés de télékinésie. Ils sont maintenant les parents de Charlie, une jeune fille possédant des pouvoirs de pyrokinésie qu’elle ne parvient pas à contrôler, et quand les émotions se font trop fortes, les objets autour d’elle s’embrasent. Redoutant que leur enfant ne devienne un rat de laboratoire, les deux parents maintiennent un profil bas et changent souvent d’adresse, mais suite à un incident à l’école, alors qu’une boule de feu pulvérise la porte du cabinet de toilette où Charlie s’est réfugié, les patrons de « La Boîte », une agence gouvernementale ultra-secrète, retrouvent leur trace. Ils lancent alors John Rainbird, un dangereux tueur à gages dotés de facultés paranormales, à leurs trousses. La petite famille parviendra-t-elle à lui échapper?

Adapté du roman du même nom de Stephen King, Firestarter a déjà connu une adaptation cinématographique en 1984, mettant en vedette Drew Barrymore, David Keith, Heather Locklear et Martin Sheen. Puisque le film original était assez ordinaire, la barre n’était pas très élevée, mais à part bonifier les effets spéciaux, cette nouvelle mouture est loin d’être meilleure. La version du réalisateur Keith Thomas est très fidèle au long-métrage paru il y a près de quarante ans, parfois mot pour mot. Le scénario met plus d’emphase sur le fait que Charlie a hérité des dons de ses deux parents en plus de sa pyrokinésie, la jeune fille ne passera pas la moitié de l’intrigue comme prisonnière d’un laboratoire, et Andy saigne des yeux quand il utilise ses pouvoirs, mais pour le reste, il s’agit essentiellement de la même histoire, au point où l’on se demande pourquoi le cinéaste a tenu à revisiter cette œuvre s’il n’avait rien de neuf à y ajouter.

Effectués avec des effets pratiques plutôt que par des images de synthèse, les flammes et les boules de feu tapissant le long-métrage sont convaincantes, mais étonnamment, on trouve moins de scènes d’action ici que dans le film original, où les voitures explosaient à qui mieux-mieux et les balles des armes à feu fondaient avant de pouvoir atteindre la jeune fille. Ryan Kiera Armstrong, la nouvelle Charlie, s’avère beaucoup plus nuancée que Drew Barrymore, dont le principal atout consistait à être mignonne. Dans la peau d’Andy McGee, Zac Efron ne parvient pas à rendre crédible son rôle de père protecteur. Signe des temps, le capitaine Hollister, joué par Martin Sheen dans la version de 1984, est maintenant interprété par une femme afro-américaine, la comédienne Gloria Reuben. Le vétéran Kurtwood Smith tiens le rôle du docteur Wanless, qu’on ne verra malheureusement que dans une seule et unique scène. Incarnant le sinistre tueur John Rainbird, Michael Greyeyes livre la performance la plus solide de toute la distribution.

On retrouve le long-métrage sur disques Blu-ray et DVD, ainsi qu’un code donnant accès à une copie numérique, sur la version haute définition de Firestarter. Une bonne dose de matériel supplémentaire figure au programme. En plus d’une piste de commentaires livrée par le réalisateur Keith Thomas, d’une finale alternative (encore moins bonne que celle retenue pour le film), de sept scènes coupées du montage ou présentées en version longue, et d’un Gag Reel d’à peine quarante-cinq secondes, quatre revuettes complètent les extras. Le réalisateur évoque ses motivations pour revisiter le long-métrage de 1984 ainsi que le choix des comédiens dans la première. Les producteurs et le scénariste Scott Teems rendent hommage au roman de Stephen King dans la seconde. La troisième explore l’usage contrôlé du feu durant le tournage, et la dernière se consacre aux coulisses des scènes de bataille.

Encore moins mémorable que la version de 1984, qui était pourtant loin d’être exceptionnelle, Firestarter est un remake banal, qui démontre que les œuvres de Stephen King, peu importe leurs qualités littéraires, ne font pas nécessairement de bons films.

6/10

Firestarter

Réalisation: Keith Thomas

Scénario: Scott Teems (d’après le roman de Stephen King)

Avec: Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Michael Greyeyes, Gloria Reuben, Kurtwood Smith, John Beasley et Tina Jung

Durée: 94 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray, DVD et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol