La réalité augmentée, planche de salut pour les livres papier?

La réalité augmentée pourrait permettre aux livres papier de retrouver leur erre d’aller vis-à-vis des livres électroniques, selon des chercheurs de l’Université de Surrey.

L’institution a récemment dévoilé la troisième génération de son projet Next Generation Paper, qui permet à un lecteur de consommer de l’information sur du papier et sur un écran, lorsque les deux sont côte à côte.

Selon le Dr Radu Sporea, membre de l’Advanced Technology Institute, « la façon dont nous consommons de la littérature a changé avec le temps, avec de très nombreuses options, en plus des livres en papier. Il existe présentement plusieurs solutions électroniques, y compris des lecteurs électroniques et des appareils intelligents, mais il n’existe pas de solution hybride qui soit rentable à l’échelle commerciale ».

« Les livres augmentés peuvent représenter l’avenir de plusieurs genres littéraires, allant des livres de voyage au tourisme, en passant par l’éducation. Cette technologie existe pour assister le lecteur et offrir une meilleure compréhension du sujet écrit, et obtenir davantage de contenus, via des moyens électroniques, sans ruiner l’expérience consistant à lire un livre en papier. »

L’efficacité énergétique et du papier conduisant l’électricité et offert en version préimprimé font partie des nouvelles fonctionnalités qui, de l’avis des responsables du projet, permettent aux livres augmentés de l’université d’être fabriqués à échelle quasi industrielle. Sans fils visibles pour le lecteur, ces nouveaux livres augmentés permettent aux individus de faire apparaître du contenu numérique à l’aide d’un simple geste, comme le glissement d’un doigt ou le fait de tourner une page, contenu qui serait ensuite affiché sur un appareil se trouvant à proximité.

De son côté, George Bairaktaris, chercheur à l’Université de Surrey et membre du projet Next Generation Paper, affirme que « les travaux de recherche ont d’abord été effectués pour améliorer l’expérience de voyage en créant des guides touristiques augmentés. Ce nouveau modèle, de troisième génération, offre la possibilité d’utiliser des livres augmentés dans plusieurs domaines, notamment en éducation. De plus, le nouveau modèle dérange moins le lecteur en reconnaissant automatiquement qu’une page est ouverte, et en activant le contenu multimédia ».

« Ce qui a commencé sous la forme d’un projet de livre augmenté a évolué pour donner des interfaces utilisateurs qui peuvent s’adapter en fonction de l’échelle. Les techniques et les connaissances découlant de ce projet nous ont poussés à explorer les matériaux organiques et les techniques d’impression pour fabriquer des senseurs destinés à des interfaces allant au-delà des livres augmentés. »