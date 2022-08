Près de la moitié des restaurants américains sont dans le rouge

L’inflation continue de faire des ravages au pays de l’Oncle Sam : selon une note d’information récemment publiée par Alignable, une entreprise spécialisée dans l’accompagnement de petites et moyennes entreprises, 45 % des restaurants, mais aussi 48 % des services de transport, comme les entreprises de camionnage, ou encore les services de taxis et de limousines, n’ont pas été en mesure de payer leur loyer, le mois dernier.

Au total, dans le cadre d’un coup de sonde effectué auprès de 3553 propriétaires de PME, 34 % d’entre eux n’ont pas pu respecter cette obligation financière en juillet.

Parmi les autres secteurs en difficulté, on note les organisations à but non lucratif et la vente au détail (44 %), les salons de beauté (40 %), ainsi que les gyms (38 %) et les entreprises de construction (36 %).

Que ce soit pour la hausse du prix des loyers, celle des prix de l’essence, ou encore les frais associés aux inventaires, sans oublier le coût du transport, l’inflation représente la mère de tous les maux pour ces dirigeants de PME, dont les marges bénéficiaires sont généralement déjà réduites en raison de leur présence limitée sur les marchés.

De fait, chez les PME spécialisées en transport, on peine à trouver des clients, qui dénoncent justement les hausses de prix… qui, en retour, sont associées à l’augmentation du prix du carburant. Le secteur précise également que certains de leurs clients ont mis la clé sous la porte en raison de l’inflation.

Des difficultés qui touchent davantage les minorités

Comme si un malheur n’arrivait jamais seul, Alignable affirme, données à l’appui, que les PME appartenant à des personnes membres d’une communauté ethnique étaient plus à risque de souffrir de problèmes financiers, et donc, de ne pas être en mesure de payer le loyer à temps.

Ainsi, 49 % de ces PME n’ont pas pu payer leur bail en juillet, indique le coup de sonde; pour les PME sous la direction d’une femme, cette proportion passe à 35 %, comme 33 % pour toutes les PME n’appartenant pas à des membres de minorités ethniques.

De l’autre côté de la frontière, au Canada, la proportion de propriétaire de PME se retrouvant dans la même situation est plus importante : 37 % d’entre eux étaient dans le rouge pour juillet. Le taux était même plus élevé en Alberta (43 %) et en Colombie-Britannique (40 %), alors qu’il était légèrement sous la moyenne en Ontario (36 %).