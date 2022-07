The Northman, ou la vengeance du prince Amleth

Au cinéma, à la télévision, et même dans des jeux vidéo comme Assassin’s Creed Valhalla, les Vikings connaissent un regain de popularité depuis quelques années, et le film The Northman, disponible cette semaine en 4K, Blu-ray et DVD, s’inscrit dans cette tendance.

En l’an 895, après une longue guerre de conquête, le roi Aurvandil retrouve enfin son île de Hrafnsey et les siens. Son répit est de courte durée puisque, quelques jours plus tard, il est lâchement assassiné par son frère Fjölnir et ses hommes. Profitant du chaos qui s’ensuit, Amleth, le fils du souverain et l’héritier légitime, prend la fuite à bord d’un canot, évitant ainsi de connaître le même sort. Le garçon jure alors de venger son père, de sauver sa mère de la captivité, et de tuer son oncle. Vingt ans plus tard, il apprend que Fjölnir, détrôné par Harald Hårfagre, n’a pas conservé le pouvoir très longtemps, et qu’il élève désormais des moutons en Islande. Amleth se dissimule parmi un lot d’esclaves en partance pour ce pays où, aidé par Draugr, une épée légendaire ne pouvant être dégainée que la nuit, il compte bien remplir sa promesse de vengeance contre celui qui lui a volé sa famille, sa jeunesse, et son royaume.

The Northman est d’abord et avant tout une histoire de vengeance, dont la conclusion donne envie de dire « tout ça pour ça? ». Ce qui le différencie des classiques du genre, comme Death Wish ou Oldboy, c’est que le film explore les rites, les chansons, les coutumes et la mythologie des Vikings. Toutefois, même s’il est un peu injuste de comparer une œuvre de deux heures à une émission comptant six saisons, ceux et celles qui ont vu la série télévisée Vikings et son riche portrait de ce légendaire peuple nordique qui, derrière sa barbarie, possédait une culture étonnamment sophistiquée, n’apprendront rien de nouveau ici. Heureusement, le long-métrage ne se réduit pas à des gars musclés se tapant dessus à coups d’épée et, un peu à la manière du 300 de Zack Snyder, l’intrigue sort du réalisme historique à l’occasion pour revêtir une dimension mythologique, avec ses sorciers et ses visions de l’au-delà.

Nez coupés, villages mis à feu et à sang, viols, The Northman ne dédaigne pas la violence explicite. Le long-métrage contrebalance sa brutalité avec des paysages glacés et austères, des drakkars fendant la mer, les vallées verdoyantes de l’Islande, et un volcan en éruption. La direction photo est vraiment à couper le souffle. S’il nous a surtout habitué à des personnages raffinés par le passé, Alexander Skarsgård se transforme ici en Viking baraqué et sanguinaire, et il porte carrément le film sur ses épaules avec sa performance. Nicole Kidman sonne faux à chacune de ses apparitions, et pas seulement parce qu’elle a abusé du botox, et que son visage figé est désormais incapable de la moindre expression. Même dans les rôles secondaires, on retrouve des acteurs de haut niveau comme Ethan Hawke (Aurvandil), Willem Dafoe (Heimir), ou Anya Taylor-Joy (Olga). L’excentrique chanteuse Björk tient également un petit rôle de sorcière.

La version haute définition de The Northman inclut le long-métrage sur disques Blu-ray et DVD, et comprend un code donnant accès à une copie numérique. Ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur le projet seront comblés grâce à une généreuse dose de matériel supplémentaire. En plus d’une piste de commentaires du réalisateur et coscénariste Robert Eggers et de neuf scènes étendues ou retirées du montage, on retrouve six revuettes sur l’édition, parlant du conte scandinave ayant inspiré le scénario et du souci d’authenticité historique de la production, du tournage misérable en Irlande du Nord dans la pluie, la boue et le froid, du personnage d’Amleth et du choix d’Alexander Skarsgård pour le rôle, et de la cérémonie du passage à l’âge adulte que l’on peut voir dans le film. Les coulisses de deux scènes, celle de l’attaque d’un village paisible par les Vikings et celle de la partie de Knattleikr, un sport empruntant autant à la crosse qu’au combat de gladiateurs, complètent le menu.

The Northman aurait peu d’intérêt s’il n’offrait pas une fenêtre sur la vie quotidienne des Vikings, ainsi qu’une performance mémorable d’Alexander Skarsgård. Les personnes fascinées par la culture des Scandinaves du 10ème siècle passeront un bon moment avec ce film de vengeance, autrement trop linéaire.

Écoutez l’avis de Hugo Prévost et Kevin Laforest au podcast Rembobinage.

7/10

The Northman

Réalisation: Robert Eggers

Scénario: Sjón et Robert Eggers

Avec: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh, Elliott Rose et Willem Dafoe

Durée: 136 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray, DVD et copie numérique)

Langue : Anglais, français et espagnol