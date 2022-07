Bien se voir et bien être vu avec Kensington

Difficile, de nos jours, de se priver d’une webcaméra minimalement fonctionnelle. Après tout, les échanges en visioconférence sont légion, d’autant plus que le télétravail occupe encore une part importante de la vie des employés. On ne compte pas, non plus, les échanges en vidéo des travailleurs autonomes ou des simples individus qui veulent discuter avec famille et amis. Pour tous ces besoins, la compagnie Kensington propose une caméra particulièrement efficace.

Sous l’appellation W1050, cette caméra est… eh bien, c’est une caméra. Difficile de réinventer la roue, après tout. Ce qu’il est possible de faire, toutefois, c’est d’offrir quelque chose qui est simplement un bon produit. Et ici, le défi est relevé haut la main.

Après tout, sans trop de fioritures, la caméra W1050 propose une image en haute définition (1080p) qui est d’une très grande netteté. On ne sait pas si la chose est imputable à son aspect grand angle, ou à sa mise au point fixe, mais force est d’admettre que l’on se surprend de la qualité de ce qui est capté et ensuite retransmis sur son écran, ou sur l’écran de ses interlocuteurs.

Dans un contexte de luminosité très réduite, notamment, la webcam semble capable de s’adapter très facilement et d’offrir malgré tout une image assez nette pour être aisément perceptible par ses interlocuteurs.

Bien entendu, cet aspect, mais aussi la netteté de l’image, le contraste, le focus automatique, voire les effets additionnels pour passer en noir et blanc, notamment, ou encore flouter son environnement, tout cela est accessible via une application appelée Konnect, et bien entendu disponible sur le site web du fabricant.

On y trouvera peut-être moins d’options, par exemple, qu’avec des webcams de Logitech, y compris avec le modèle C920s, mais il faut aussi comprendre que Logitech vise davantage, avec cette gamme, une clientèle davantage axée sur le vlog, les publications sur les médias sociaux, ou encore le stream, que ce soit sur la plateforme Twitch, ou ailleurs.

Bien entendu, rien n’empêche d’utiliser la W1050 de Kensington à ces mêmes fins, mais Kensington vise d’abord et avant tout une clientèle d’affaires, ou encore une clientèle d’internautes effectuant des tâches basiques en ligne, et c’est très bien ainsi. On déplorera peut-être l’utilisation d’un morceau de plastique plus rigide et moins aisé à déplacer, pour bloquer l’objectif, que le clapet choisi chez Logitech, mais autrement, pour le prix (une soixantaine de dollars américains), il n’y a vraiment rien à redire sur la qualité du produit.

Pleins feux

Cette même caméra peut également s’accompagner d’un anneau lumineux bicolore qui peut s’installer sur trois « pieds » différents, soit deux options télescopiques et une perche.

L’ensemble de ces accessoires s’installent facilement, bien que les instructions concernant la perche contiennent des étapes qui ont suscité un certain questionnement. Cela tient cependant davantage au fait que le bureau de ce journaliste est déjà encombré par un ordinateur, deux écrans et deux haut-parleurs (et un grand nombre de fils, connecteurs, etc.), plutôt que d’une complexité insurmontable.

Ce même anneau lumineux, vendu sous le doux nom de L1000 au prix d’environ 36 $ US, est d’une utilisation excessivement simple, en fait : il suffit de brancher le tout dans un port USB, et le boîtier de commande donne accès à une gamme de niveaux de visibilité et à plusieurs couleurs.

Il s’est par ailleurs avéré étonnant de voir à quel point l’ajout d’une telle source lumineuse améliore la qualité de l’image lors d’une vidéoconférence. Et cerise sur le sundae, en quelque sorte, la webcam peut s’installer aisément à l’intérieur de l’anneau lumineux, afin de maximiser les gains en luminosité et d’offrir un éclairage circulaire idéal.

Pour environ une centaine de dollars, en comptant le prix de la perche servant à suspendre l’anneau lumineux, il est donc possible de s’équiper d’un ensemble complet permettant de disposer d’une image de très bonne qualité lors des visioconférence. Parions également que les streamers et les influenceurs y trouveront aussi leur compte…