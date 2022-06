Une troisième saison dans l’ombre de Batman pour Titans

En transportant son action de San Francisco à Gotham, la troisième saison de Titans, maintenant disponible en Blu-ray et DVD, parvient à réinventer la série, ce qui devrait réjouir tous les amateurs du célèbre groupe de superhéros de DC Comics.

Depuis sa chute du haut d’un gratte-ciel dans la saison précédente, qui aurait été mortelle sans l’intervention de Superboy à la dernière minute, Jason Todd consomme une drogue de son cru afin d’apaiser la peur constante qui l’habite. Toujours aussi impulsif, il décide d’agir seul lorsqu’il obtient une information sur l’emplacement du Joker. Il ne fait malheureusement pas le poids devant le psychopathe, et ce dernier l’assassine brutalement à coups de pied de biche. Dévasté par la mort du second Robin, Bruce Wayne perd la tête, et tue le Clown Prince du Crime, emprisonné à l’asile d’Arkham. À cause de ce geste, il décide de quitter la ville pour de bon, et confie Gotham aux soins de Dick Grayson, qui se fait maintenant appeler Nightwing. Quand un nouveau vilain du nom de Red Hood s’associe au docteur Jonathan Crane, alias Scarecrow, et que le duo menace de verser un hallucinogène dans le système d’aqueduc municipal, Dick demande alors l’aide de ses collègues des Titans pour neutraliser la menace, mais pourront-ils remplacer Batman?

Même si elle continue de mettre en vedette le groupe de superhéros composé de Nightwing, Beast Boy, Hawk & Dove, Wonder Girl, Superboy, Raven et Starfire, cette troisième saison de Titans utilise beaucoup d’éléments appartenant à l’univers du Chevalier Noir. S’ils étaient déjà présents dans le passé, Jason Todd et Bruce Wayne occupent une place encore plus importante cette fois-ci. Les scénaristes de la série s’inspirent de récits classiques pour tisser leur intrigue, notamment A Death In The Family, Under The Hood et The Killing Joke, et introduisent plusieurs personnages associés au monde de Gotham, dont Red Hood, Scarecrow, Tim Drake (qui sera appelé à devenir le troisième Robin dans les comics), ou une Barbara Gordon en chaise roulante ayant succédé à son père à la tête du GCPD. Tout en montrant un grand respect à l’égard du matériel original, ils dérogent toutefois gravement de la mythologie établie avec un Batman commettant un meurtre, ce qui va à l’encontre des valeurs de ce justicier.

La série est assez sombre depuis ses débuts (c’est probablement la raison pour laquelle les créateurs ont décidé de laisser tomber le Teen du titre des comics pour ne conserver que Titans), mais ce déplacement de l’action à Gotham produit la saison la plus glauque à ce jour. Chaque épisode est dense et déborde de contenu, alors qu’en plus de l’histoire principale, plusieurs arcs narratifs secondaires y sont aussi explorés. Il n’y a donc pas une seconde de temps mort. La production propose une vision inusitée de Gotham, où le gothique se marie à la technologie. On ne rassemble pas une demi-douzaine de superhéros pour une simple thérapie de groupe, et l’action est définitivement spectaculaire, d’autant plus que plusieurs membres ont des pouvoirs surhumains et que chacun possède un style de combat différent et distinctif. Une trame sonore d’enfer accompagne le tout, comprenant des chansons de PIL, Iron Butterfly, The Cure, The Cramps, Nina Simone ou Amy Winehouse.

Le choix des comédiens dans Titans est judicieux, et ils ressemblent tous physiquement à leur alter-égo de papier, qu’il s’agisse de Brenton Thwaites (Nightwing), Anna Diop (Starfire), Ryan Potter (Beast Boy), Teagan Croft (Raven), Joshua Orpin (Superboy) ou Conor Leslie (Wonder Girl). Dans le rôle de Jason Todd, Curran Walters est le comédien qui connaîtra le plus de bouleversements dans cette troisième saison, et il sait modifier son jeu en conséquence. Jouant Jonathan Crane, alias Scarecrow, Vincent Kartheiser réussit à projeter un mélange parfait d’affabilité et de menace, d’intelligence et de folie. La production a eu l’excellente idée d’embaucher Savannah Welch, une actrice en chaise roulante, pour incarner Barbara Gordon, ce qui est assez rare. On imagine mal Iain Glen en Batman, mais dans le rôle d’un Bruce Wayne vieillissant, il convient parfaitement. On ne voit de toutes façons jamais le Chevalier Noir dans ces nouveaux épisodes.

Le coffret haute définition de Titans: The Complete Third Season comprend les treize épisodes de quarante-cinq minutes chacun sur trois disques au format Blu-ray. Du côté du matériel supplémentaire, on compte sept revuettes, totalisant une trentaine de minutes de contenu additionnel. On en apprend donc davantage sur la conception des costumes des superhéros, les styles de combat développés spécifiquement pour chacun, la décision de transporter l’action à Gotham et de s’inspirer du climat de méfiance et de paranoïa régnant dans l’Amérique actuelle pour l’intrigue, ainsi que le tournage dans la ville de Toronto. Deux revuettes sont consacrées à Red Hood et à Barbara Gordon, et dans Titans Expanded, les producteurs et les acteurs principaux discutent des thèmes de la troisième saison, et des relations entre les personnages.

Ceux et celles qui ignorent que plusieurs personnages ont porté le costume de Robin à travers les années n’apprécieront peut-être pas Titans, puisque la série demande une certaine connaissance de l’univers DC, mais les fans des comics seront absolument comblés par cette troisième saison, qui s’avère meilleure que la précédente.

7.5/10

Titans: The Complete Third Season

Réalisation: Carol Banker, Millicent Shelton, Boris Mojsovski, Nick Gomez, Larnell Stovall et Chad Lowe

Scénario: Richard Hatem, Geoff Johns, Akiva Goldsman, Tom Pabst, Jamie Gorenberg, Bryan Edward Hill, Greg Berlanti

Avec: Brenton Thwaites, Anna Diop, Ryan Potter, Teagan Croft, Curran Walters, Conor Leslie, Joshua Orpin et Iain Glen

Durée: 603 minutes

Format : Blu-ray (3 disques)

Langue : Anglais seulement