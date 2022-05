Une offre qu’il ne pouvait pas refuser

Quand il s’est vu proposer ou plutôt imposer le mandat de shérif par intérim de la ville de Chinook, l’ancien policier et désormais photographe Thumps DreadfullWater a bien tenté de refuser. Il aurait grandement préféré continuer à errer parmi les riches paysages de sa région pour en rapporter magnifiques clichés, imprégnés de sa personnalité propre.

Mais, au-delà de la pression exercée par le shérif en titre Hockney et par l’effet des commérages alimentés sans cesse par l’inénarrable Archie, c’est sans doute une certaine nostalgie de ses anciennes enquêtes qui pousseront DreadfullWater à mener l’enquête sur un meurtre, puis sur plusieurs qui viendront troubler les environs de Chinook alors que se tient un important congrès sur l’eau.

DreadfullWater n’a rien d’un meneur naturel. On dirait plutôt que c’est lui qui se fait constamment dire quoi faire. On le conseille sur sa santé, sur ses amours, sur son enquête, autant de suggestions non sollicitées. Et son indécision naturelle ne lui rend pas les choses faciles lorsqu’il se demande comment soutenir son amoureuse qui vient d’apprendre qu’elle a un cancer ou, plus prosaïquement, s’il doit ou non acheter la magnifique cuisinière à six brûleurs qui trône dans la vitrine du magasin d’électroménagers.

Il a donc l’air plutôt inoffensif, ce policier qui rempile pour quelques jours. Mais personne ne devrait se fier à ces apparences, car la clairvoyance, l’humanité et la perspicacité de ce fin limier le mèneront à ses fins sans coup férir.

Ce roman policier au drôle de ton, est l’œuvre de Thomas King, déjà auteur de nombreux ouvrages, romans autant qu’essais, et est publié chez Alire.

Malgré le sérieux du sujet, une enquête sur de multiples meurtres par un policier dont la femme qu’il aimait est morte assassinée, ont dirait que l’enquête policière est accessoire dans cette histoire. Et ce n’est pas plus mal.

En effet, on apprécie de se faire raconter le rapport que le héros entretien avec sa vieille Volvo, l’idylle qui se développe en un instant entre le chien du nouveau voisin et la chatte ronchonne de DreadfullWater, le dégoût de ce dernier pour les visites à la morgue et l’insigne honneur que ressentent Moses et Cooley lorsqu’ils sont promus shérifs adjoints.

DreadfullWater, un roman en petites touches, empreint d’ironie, avec des personnes en proie à un doute bienfaisant. À lire pour se dépayser.