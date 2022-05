Le courant d’air frais du Dreo Macro

Pour améliorer son confort à la maison, il existe le climatiseur, parfois l’humidificateur, sans oublier le purificateur d’air. La compagnie Dreo propose ainsi le Macro Pro, un appareil destiné à une utilisation domestique qui se targue de faire disparaître les mauvaises odeurs, le pollen, les allergènes et les particules polluantes présentes dans l’air en un tournemain.

D’abord, la présentation: les gens de chez Dreo ont adopté l’approche qui a heureusement tendance à se répandre chez les fabricants d’objets et d’appareils destinés au grand public. Ainsi, il ne faut franchir, généralement, que quelques étapes entre l’ouverture de la boîte du produit et sa mise en marche, et c’est exactement le cas, ici.

Avec un fascicule simple à comprendre, le client est invité à insérer le filtre HEPA dans le purificateur d’air, à brancher le tout, puis à appuyer sur le bouton « marche », et voilà: le Dreo Macro devrait se lancer en mode automatique, ce qui implique une évaluation de la qualité de l’air, puis un fonctionnement à plein régime jusqu’à ce que ladite qualité atteigne le niveau souhaité.

Une fois cette opération terminée, l’engin continue d’évaluer la qualité de l’air ambiant, et relancera son processus de purification, le cas échéant.

Et même si le procédé de filtration n’est pas actif, l’appareil aspirera et expulsera toujours un léger filet d’air, quasiment imperceptible. Le strict nécessaire, sans doute, pour évaluer la qualité de l’air en se servant des senseurs installés à l’intérieur? Quoi qu’il en soit, l’entreprise affirme que laisser son appareil fonctionner en tout temps, en mode automatique, coûte environ 30 cents d’énergie par semaine, soit moins qu’une ampoule.

Ironiquement, pour tester un purificateur d’air, eh bien, il faut de l’air à purifier. Et ce journaliste a beau habiter un condo avec une autre personne et un chat, le Dreo Macro a jugé que l’air était d’une qualité suffisamment bonne pour se déclencher lors de son branchement, pendant que l’appareil effectuait ses mesures, mais jamais par la suite.

L’air montréalais est-il plus pur qu’on ne le croit, y compris sur une artère relativement importante? L’appareil doit-il être mieux calibré? On aurait tendance à préférer la première option à la deuxième, puisque des tests ultérieurs ont démontré que le Macro réagissait effectivement à la présence de fumée, par exemple.

Cela étant dit, l’achat du Dreo Macro, vendu à environ 310 $ en ligne, pourrait être paradoxalement plus approprié pour des ménages vivant justement dans des endroits où l’air est plus vicié, et donc à des endroits où, statistiquement, ces mêmes ménages ont le moins de possibilités de pouvoir se payer un purificateur d’air.

Le problème de la pollution de l’air dépasse évidemment le cadre de cet article; ce qu’il faut toutefois retenir du Dreo Macro, c’est qu’il est tout à fait efficace pour nettoyer l’air d’une pièce de taille moyenne en peu de temps, le tout sans trop de bruit.

Notons toutefois que la description en français du produit sur Amazon a été mal traduite et que la mesure de superficie donnée comme étant « l’efficacité » maximale n’a pas été convertie du système impérial au système métrique: les fabricants évoquent bel et bien un maximum de 679 pieds carrés, et non mètres carrés (ce qui représente une aire 10 fois plus importante).