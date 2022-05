Les politiciens américains sont devenus moins cordiaux sur Twitter avec le temps

Les membres du Congrès américains sont moins cordiaux, sur Twitter, qu’ils ne l’étaient au début de l’administration Obama. Une nouvelle étude a révélé une augmentation de 23 % de l’incivilité numérique chez les élus, entre 2009 et 2019, les messages inflammatoires recevant davantage de mentions « j’aime », en plus d’être partagés plus souvent.

Ces nouveaux travaux, dirigés par le Dr Jeremy Frimer, de l’Université de Winnipeg, et publiés dans Social Psychological and Personality Science, est la première enquête systématique sur l’accroissement du manque de civisme sur le célèbre réseau social. Si les tweets plus incendiaires ont davantage de chances d’accroître l’engagement des internautes, les chercheurs ont noté que cela ne veut cependant pas dire que les utilisateurs du service en approuvent le contenu.

« Il y a de fortes chances que les tweets manquant de civilité attirent un grand nombre de « j’aime » parce qu’ils sont très largement repartagés, et donc atteignent un grand nombre de personnes », explique le coauteur de l’étude, le Dr Robb Willer, de l’Université Standford. « Nos travaux portent à croire que la vision des tweets incivils, par l’internaute moyen, est très différente – sans doute fortement négative – que ce qui pourrait être déduit du nombre de « j’aime » d’un tweet. »

De plus, les politiciens qui ont reçu de la rétroaction à partir des « j’aime » et des partages ont ensuite multiplié les publications de moins en moins cordiales.

En utilisant l’intelligence artificielle, les chercheurs ont examiné 1,3 million de tweets publiés par des élus du Congrès depuis 2009 pour en identifier le contenu teinté d’incivilité, qui a été défini par un langage généralement jugé insultant ou comme manquant de respect par des observateurs.

Ce manque de gentillesse, en quelque sorte, demeure constant autant chez les membres du Sénat que ceux de la Chambre des représentants, et si le phénomène a pris de l’ampleur à travers l’ensemble du spectre politique, la croissance la plus importante a été enregistrée du côté des démocrates.

Les chercheurs ont noté que cette différence partisane s’expliquait au moins en partie par les réactions par rapport à l’ancien président Donald Trump.

Les tweets à propos de M. Tump, note le Dr Willer, ont représenté une bonne part de la multiplication des messages des membres du Congrès manquant de civisme sur Twitter.

De précédentes études ont démontré que malgré l’impact négatif des messages manquant de civisme, ceux-ci peuvent aider des politiciens à attirer l’attention sur des enjeux, recueillir des dons, et pousser leurs partisans à agir dans certains dossiers. Selon le Dr Willer, les chercheurs ne portent pas de jugement à propos de cette tendance de l’accroissement du manque de civisme.

« Nos travaux ne peuvent pas déterminer si cette tendance est bonne ou mauvaise. Les gens doivent juger par eux-même », affirme le spécialiste.

Pour la suite des choses, le Dr Willer dit souhaiter continuer d’examiner ce manque de gentillesse en ligne sur d’autres plateformes, et pendant d’autres périodes, afin d’en apprendre davantage sur les liens entre la toxicité et l’engagement politique.