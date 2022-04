Forward: Escape the Fold, ou quelques donjons entre amis

Les jeux d’aventure roguelike – ou roguelite, si vous préférez – se suivent, mais ne se ressemblent pas. Idem pour les jeux de cartes mettant en scène de valeureux combattants tentant de triompher de donjons toujours plus complexes et meurtriers. En fait, peut-être qu’ils se ressemblent un peu, mais dans le meilleur sens du terme, sans doute. À preuve, Forward: Escape the Fold, création de Christophe Coyard, sous l’égide de l’éditeur Indie Asylum.

Ce jeu fonctionne selon un principe qui commence à être bien connu: le héros doit parcourir divers endroits, une case (ou, ici, une carte) à la fois, en y récupérant des trésors, des potions magiques, des artéfacts, des outils utiles, ou encore en y combattant des monstres. Une fois l’ennemi final terrassé, il faut passer à la suite, le tout sur une quinzaine de niveaux, environ.

À l’instar de Slay the Spire, Deck of Ashes, ou encore Inscryption, Forward: Escape the Fold dicte en quelque sorte le chemin à emprunter. Ici, après tout, il n’est permis que d’avancer, que ce soit en ligne droite ou en diagonale. Et puisque les mécaniques de combat sont largement simplifiées, du moins, en début de partie, le néophyte saura aisément s’y retrouver; bien entendu, les choix se corseront rapidement, notamment parce qu’il est impossible de connaître l’ensemble des obstacles qui se dresseront sur sa route, mais aussi parce que le joueur devra bien assez vite choisir entre deux maux… Et ne peut-être pas choisir le moindre.

Sympathique, efficace, avec des visuels intéressants, Forward: Escape the Fold prouve de nouveau, comme l’a notamment fait Vampire Survivors, qu’il n’est vraiment pas nécessaire d’offrir 50 heures de contenu, ou des effets de particule risquant de faire fondre une carte graphique, afin de proposer une expérience de jeu qui répond à un besoin spécifique.

Bien entendu, les amateurs de jeux de rôle à grand déploiement iront voir ailleurs, tout comme les passionnés de stratégie à grand déploiement. Il n’est pas question de remplacer des genres entiers, mais se pourrait-il qu’il existe une catégorie entière de titres auxquels il est attendu que nous consacrions une heure ou deux, maximum, avant d’aller faire autre chose? Quitte à y revenir, ensuite, bien entendu…

Forward: Escape the Fold fait donc partie de ces titres pouvant faire office d’options pour se changer les idées ou pour se détendre. Certes, il est possible d’y plonger entièrement de tenter de tout déverrouiller, d’obtenir tous les objets magiques, et de triompher du grand méchant en une seule séance. Une option qui existe, certes, mais pourquoi ne pas prendre le temps de célébrer les créations québécoises en étirant le plaisir?

Forward: Escape the Fold

Développeur: Christophe Coyard (Two Bit Games)

Éditeur: Indie Asylum

Plateforme: Windows (testé sur Steam)

Jeu disponible en français