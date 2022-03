FIFA – Anthony Hopkins sous toutes ses coutures

Peut-on imaginer le cinéma hollywoodien des 30, voire 40 dernières années, sans l’accent gallois, le regard brillant, et le petit sourire de Sir Anthony Hopkins? Dans le cadre du Festival international du film sur l’art (FIFA), ce monstre sacré du grand écran est dépecé, disséqué et doucement apprécié avec un excellent chianti dans Hannibal Hopkins & Sir Anthony.

Réalisé, scénarisé et produit par Clara et Julia Kuperberg, le documentaire est de facture tout à fait classique. Des bouts d’entrevues ici et là, de la narration en voix hors champ et des extraits d’archives. Mais pourquoi changer une formule qui fonctionne?

À l’écran, on découvre un Anthony Hopkins moins bien connu, celui des premières années, du théâtre britannique, des remises en question. On voit aussi l’homme (et le personnage) évoluer avec le temps, devenir une vedette planétaire avec la sortie de Silence of the Lambs, puis continuer d’affiner son talent dans une série de longs-métrages qui ne passeront pas toujours à l’histoire… Mais faut-il toujours viser la perfection?

« J’ai probablement atteint le sommet de ma carrière », lancera Hopkins après avoir gagné l’Oscar du meilleur acteur pour son personnage d’Hannibal Lecter dans Silence of the Lambs. Une fois que l’on a atteint ce que l’on considère comme étant le pic de la célébrité, pourquoi ne pas accepter de s’amuser, après tout?

Bien entendu, Hopkins ne s’est pas immédiatement mis à cumuler les navets, bien au contraire. L’homme aime le jeu, certes, mais surtout le beau jeu, les personnages à la fois attachants et complexes. Il n’était pas étonnant, alors, de le voir dans Westworld, il n’y a pas si longtemps. Ou dans The Father, un drame sur la vieillesse à la fois touchant et terrible.

Certes, il aurait été encore plus intéressant de le voir en entrevue réalisée pendant la pandémie, ou juste avant l’éclatement de la crise. Mais peut-être que l’homme, maintenant âgé de 84 ans, n’était pas disponible. Ou qu’il n’en avait pas envie. Qui sait? Quoi qu’il en soit, la formule consistant à combiner des entrevues réalisées à différents moments de la carrière de ce grand acteur fonctionne tout à fait, et il est fascinant d’en apprendre davantage sur Hopkins à mesure que sa carrière progresse.

Film hommage, film biographique, film surprenant, Hannibal Hopkins & Sir Anthony est l’un de ces documentaires à propos desquels on pense déjà tout savoir avant même le début du visionnement, et qui va pourtant nous surprendre dans les premières minutes.

