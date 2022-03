Un mystère romain vieux de 1500 ans

Un mausolée abandonné et l’exploitation, à une échelle industrielle, de gisements d’argent sur un site romain situé dans la campagne du Kent, au Royaume-Uni, se sont combinés pour créer un mystère archéologique vieux de 1500 ans.

Des archéologues travaillant sur un site à Grange Farm, près de Gillingham, ont découvert 15 kilos de litharge, un matériau associé à l’extraction d’argent à partir d’autres métaux. Il s’agit de la quantité la plus importante jamais découverte sur un site romain en terre anglaise, et dépasse largement le volume que les archéologues s’attendent à trouver sur un emplacement rural comme celui de Grange Farm. Cela porte à croire qu’à cet endroit, on pratiquait le raffinage de l’argent à une échelle industrielle.

Cependant, l’équipe n’a pas découvert les signes des infrastructures qui auraient pu soutenir une activité industrielle de la taille correspondant à cette quantité de matériau.

L’excavation et les travaux de recherche subséquents, qui ont notamment impliqué des archéologues de l’Université de Newscastle, ont révélé l’existence d’un bâtiment rectangulaire qui aurait été bâti en bois et divisé en trois allées intérieures. Ce type de bâtiment multifonctions était relativement répandu à l’époque de l’occupation romaine au Royaume-Uni, et aurait pu servir à la fois de domicile et d’atelier. Cependant, bien que les archéologues aient trouvé des preuves d’un travail du métal à l’une des extrémités du bâtiment, cette activité métallurgique n’était pas assez importante pour expliquer la quantité de litharge découverte.

L’équipe de recherche a été confrontée à un autre mystère, lorsqu’elle a aussi mis au jour un mausolée en pierre, un monument funéraire de grande taille généralement installé dans des villas romaines, et non pas dans des bâtiments séparés en allées.

Datant de la fin du 3e ou du début du 4e siècle, ledit mausolée avait une hauteur équivalente à un bâtiment de deux étages. À l’intérieur, le mausolée possédait un plancher fait de tuiles de mosaïque rouge, un cas anodin du côté des territoires romains au Royaume-Uni.

À l’intérieur des ruines du mausolée, les archéologues ont trouvé un cercueil gainé de plomb contenant le corps d’une vieille femme. L’analyse isotopique des dents suggère qu’elle habitait probablement dans la région, alors que la datation au carbone indique qu’elle a été enterrée approximativement à la même période qu’a été construit le mausolée. Bien qu’il y a eu des cas de personnes enterrées dans des cercueils de plomb en Angleterre romaine, cette pratique n’était pas largement répandue.

La découverte du cercueil est aussi inhabituelle, en raison du fait que l’équipe n’a pas trouvé de preuve que cette femme avait été enterrée avec des objets personnels, ce qui était pourtant fréquent, à l’époque.

Pour le Dr James Gerrard, « il y a plusieurs mystères liés aux découvertes de Grange Farm. Bien que nous savons que l’économie, vers la fin de l’Empire romain, était basée sur l’argent et sur l’or, dont la production était étroitement contrôlée par l’État, nous ne savons pas pourquoi l’argent était raffiné en si grandes quantités ici, alors que Grange Farm n’était qu’une petite communauté rurale. Cela pourrait s’expliquer par le fait que le site était situé près d’une rivière, ou parce que le travail était fait de façon illégale, loin des yeux des autorités impériales ».

« De plus, nous n’avons que très peu d’indices pour identifier la vieille femme. Il est clair qu’elle était quelqu’un d’important, avec un statut élevé dans la communauté, parce que le fait d’être enterrée dans un cercueil en plomb, dans un monument substantiel comme le mausolée, nécessite des ressources, autant en termes d’argent que de temps de travail. »

Découvertes anglo-saxonnes

Vers le 5e et le 6e siècle, Grange Farm semble avoir cessé de servir de lieu de résidence permanent, et l’équipe de chercheurs a donc été surprise de découvrir une série d’objets du début de l’ère anglo-saxonne, y compris deux pointes de lance et une broche décorée. Les lances étaient habituellement employées dans le cadre des pratiques funéraires anglo-saxonnes, mais il n’y avait aucune preuve voulant que Grange Farm était utilisée comme village ou comme site funéraire, à l’époque.

« La broche est vraiment une découverte inhabituelle – sur le plan du style, cela ressemble davantage aux objets en provenance du sud de la Scandinavie, et elle fait partie d’un tout petit groupe de broches similaires découvertes au Royaume-Uni.

« Le mausolée n’était pas utilisé à l’époque, et il appert, en fait, que la tombe de la vieille femme a été fouillée quelques années plus tard, probablement par des pilleurs de tombes du début de l’époque médiévale, ou par des chasseurs de reliques. »

En plus du litharge et des mystères entourant le mausolée et la vieille femme dans son cercueil de plomb, les archéologues ont aussi découvert 453 pièces romaines, plus de 20 000 fragments de poterie, et 8000 os d’animaux.

