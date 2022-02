Direction assistée, quelque chose des échanges de la tour de Babel…

« Bilingue », prévient le site web du théâtre La Chapelle, à Montréal, où est présentée la pièce Direction assistée signée Brice Noeser. Mais ça n’est pas tout à fait exact. Ce spectacle insolite de danse et de performance, dans lequel les quatre actrices parlent beaucoup, est en réalité offert en une multitude de langues que de toute façon personne, ou presque, ne comprend…

Car c’est le défi que s’est donné l’auteur: jouer avec le langage et avec l’échange en général, mais ne jamais permettre au spectateur d’accéder à sa signification ou alors seulement par bribes, et encore.

Les quatre actrices sur scènes commencent par solliciter l’aide de quatre personnes dans le public qui deviendront leurs référents. À l’aide de filets pour ramasser les feuilles dans les piscines et à leurs bras télescopiques, elles leur confient un téléphone cellulaire en échange de quoi elles reçoivent de leur part un objet, n’importe lequel, et aussi un mot… Les échanges par téléphone commencent au milieu du reste des spectateurs qui n’entendent rien au brouhaha de ces non-communications.

Toutes sortes d’actions dansées ou pas entre les protagonistes débutent alors, échanges de petits papiers, échanges de mots, échanges de règles de jeux et de jeux dont on ne connait pas les règles. Échanges de musiques et d’anecdotes, mais racontées en irlandais, en bulgare ou en finnois (peut-être aussi en espagnol)… Des langues, pour la plupart, j’en suis convaincue, assez peu comprises parmi les spectateurs.

Les scènes contemporaines comme celle de La Chapelle réservent souvent bien des surprises. Si je me suis plutôt ennuyée après avoir compris que je ne comprendrai rien, la fin du spectacle m’a un peu réconciliée avec lui. Non pas qu’il s’y passe des choses plus compréhensibles, mais j’ai peut-être ressenti qu’au-delà du langage, il y avait des personnes assez charmantes qui même si elles ne dansaient pas toutes très bien et jouaient à des jeux volontairement incompréhensibles, jouaient aussi avec sincérité devant moi et pour moi en tant que spectatrice.

Direction assistée

Performance sur scène Karina Iraola, Jacqueline Van de Geer, Maria Kefirova, Elinor Fueter

Présenté par Danse-Cité en partenariat avec La Chapelle Scènes Contemporaines, du 24 au 27 février 2022 au théâtre La Chapelle.