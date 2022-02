House of Gucci: du style, mais peu de substance

Gucci est synonyme d’opulence, de style et de pouvoir, mais l’histoire de cette famille de Toscane est beaucoup moins glorieuse que la griffe de vêtements à laquelle elle a donné son nom, comme le prouve House of Gucci, le plus récent film de Ridley Scott maintenant disponible en 4K, Blu-ray et DVD.

House of Gucci débute à Milan en 1978. Maurizio, l’héritier de la famille Gucci, n’est pas particulièrement intéressé par la mode et il poursuit des études pour devenir avocat, lorsqu’il fait la rencontre de Patrizia Reggiani, une secrétaire issue d’un milieu modeste. Il demande la jeune femme en mariage malgré les avertissements de son père, qui est persuadé que Patrizia est davantage attirée par son argent que par lui, ce qui cause un froid entre les deux hommes. Pris en affection par son oncle Aldo, Maurizio intègre finalement l’entreprise familiale, et hérite de la moitié des actions de la compagnie suite à la mort de son père. Sa charmante épouse se révèle alors être une femme ambitieuse et manipulatrice qui, sous prétexte d’insuffler du sang neuf à la vénérable maison de haute couture stagnant depuis quelques années, multiplie les magouilles afin de mettre la main sur l’empire Gucci et sa fortune, semant la discorde entre les membres de la famille au passage.

Je n’ai personnellement aucun intérêt pour la mode, et encore moins pour la haute couture. C’est peut-être la raison pour laquelle House of Gucci, un drame biographique dépeignant les relations très tumultueuses entre les membres de cette famille riche qui se sont entredéchirés pour le contrôle de la compagnie, m’a laissé plutôt indifférent. Bien qu’il s’agisse d’une histoire vraie, aucun réalisateur n’aurait eu envie d’adapter ce récit banal et éculé au grand écran s’il avait pris place au sein d’une famille fictive ou peu connue. La première partie du film évoque une comédie romantique à l’italienne, mais la majorité de l’intrigue explore surtout comment, au contact d’une épouse un peu trop ambitieuse pour son propre bien, Maurizio en viendra à trahir son cousin et son oncle, qui l’avait pourtant accueilli au sein de l’entreprise alors que son père l’avait renié, avant de subir lui-même le même sort qu’il avait réservé aux siens. D’une durée de 2h38, on peut dire que le long-métrage s’étire inutilement en longueur.

Avec une cinquantaine de films à son actif, dont des classiques comme Alien, Blade Runner ou Thelma & Louise, Ridley Scott est un cinéaste accompli, et sa réalisation de House of Gucci, bien que de facture très classique, ne laisse rien à désirer. S’étant d’abord fait connaître comme chanteuse, Lady Gaga montre une fois de plus ses talents d’actrice dans le rôle de Patrizia Reggiani, alors que, de femme pétillante, elle se transforme progressivement en marâtre sous nos yeux. Elle possède également une chimie palpable avec Adam Driver, qui livre un Maurizio Gucci tout en retenue. Jouant le rôle de Paolo, un idiot total ayant des aspirations de designer de mode, mais aucun goût, Jared Leto confirme sa réputation de caméléon, et il est absolument méconnaissable dans la peau de Paolo Gucci, un chauve ridicule. Les vétérans Jeremy Irons (Rodolfo Gucci) et Al Pacino (Aldo Gucci) offrent des performances de haut niveau. Incarnant une diseuse de bonne aventure se liant d’amitié avec Patrizia, Salma Hayek fait également partie de la distribution.

La version Combo Pack de House of Gucci inclut le long-métrage sur disques Blu-ray et DVD. On trouve aussi une vingtaine de minutes de matériel supplémentaire sur l’édition, à commencer par un Making Of où Ridley Scott parle du livre de Sara Gay Forden (The House of Gucci) et des raisons l’ayant motivé à en faire un film, et où le scénariste Roberto Bentivegna aborde la dimension shakespearienne de cette histoire vraie. Une revuette complète est consacrée au personnage de Patrizia Reggiani et à la performance de Lady Gaga, et une autre s’attarde à la conception visuelle du film, du choix de la palette de couleurs aux costumes, alors que l’équipe de production a puisé dans les archives de Gucci pour reproduire plusieurs vêtements iconiques de la maison de haute couture.

Il arrive que la misère des gens riches et célèbres parvienne à interpeller le commun des mortels, comme dans l’excellente série Succession, mais malheureusement, ce n’est pas le cas de House of Gucci, et à part les afficionados de la mode et de la célèbre maison de haute couture, ce film de Ridley Scott ne risque pas de séduire le grand public.

6/10

House of Gucci

Réalisation: Ridley Scott

Scénario: Becky Johnston et Roberto Bentivegna (d’après le livre de Sara Gay Forden)

Avec: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Jack Huston et Salma Hayek

Durée: 158 minutes

Format : Combo Pack (Blu-ray + DVD)

Langue : Anglais, français et espagnol