La misère des gens riches s’abat sur la deuxième saison de C’est comme ça que je t’aime

C’est avec énormément d’excitation qu’est attendue la deuxième saison de la très populaire télésérie C’est comme ça que je t’aime du duo derrière des projets télévisuels qui deviennent immanquablement cultes comme les inoubliables Les invincibles et Série noire. À la vue des deux premiers épisodes offerts aux médias, tout comme de la très agréable discussion avec plusieurs des artisans, on est pas mal assuré que l’appétit de tous sera certainement rassasié.

Déclarée plus grand succès « ever » de la plateforme Tou.tv, tout comme la première télésérie d’ici à être présentée à la Berlinale, les éloges entourant le succès amplement mérité de C’est comme ça que je t’aime ne cessent de fuser de partout, autant du côté de la critique que du public, très nombreux à embarquer dans cette envoûtante folie.

On le sait, les deuxièmes saisons ne sont pas toujours les plus simples, puisque reprendre le flambeau d’un succès n’est pas chose facile. Pourtant, les créateurs sont unanimes, cette deuxième saison a sa raison d’être. Selon le réalisateur Jean-François Rivard : « Ça ne se répète pas. On va ailleurs tout en partant des bonnes bases de la première saison. » Il ajoute également que selon lui, il y a encore énormément de moments mémorables, et que sans tomber dans trop de technique (on repense certainement au plan séquence de la première saison), on a cette fois beaucoup misé sur l’intensité.

L’auteur, François Létourneau, seconde d’ailleurs cet avis. S’il ne dira pas nécessairement que ce deuxième tour de piste est plus violent, il précise que « la violence est fait avec plus de délicatesse ». Il déclare également un désir honorable : « je voulais que la violence soit moins amusante et plus troublante. Je voulais que ce soit plus saisissant. La deuxième saison est d’ailleurs plus grinçante, plus sombre même par moment, mais toujours aussi drôle selon moi. »

Il ne cache pas non plus qu’ils sont tous fans de gore et qu’il y allait évidemment continuer d’avoir du sang dans la série.

Tous? Oui, puisque le duo est devenu un trio dans un revirement de situation surprenant, mais vu comme une bénédiction, selon leurs dires. En effet, le renommé Robin Aubert s’est joint avec une reconnaissance infinie à ce beau projet pour réaliser conjointement la série avec Jean-François Rivard. Qui est responsable de quoi? On ne le saura jamais, mais cette fusion décrite comme « organique » fait belle figure et on sent certainement la chimie palpable qui les unis tous. Rivard a d’ailleurs osé la remarque que sans nécessairement être les Coen, il a trouvé un nouveau partenaire avec qui il répéterait l’expérience à tout moment.

Avec des sujets chauds comme le féminisme et tout ce qui entoure l’année 1975 (un travail de recherche encore exemplaire est exhibé), la série continue de présenter avec honneur ses personnages colorés, alors qu’une belle farandole de nouveaux visages nous attend.

Les criminels pas trop futés ont longtemps foulé les différents écrans, mais ici, toute la différence semble encore tourner autour de l’élégance implacable de Huguette, interprétée toujours avec le même aplomb par la sublime Marilyn Castonguay.

Si l’on essaie de ne pas nous dévoiler trop de surprises, on sait toutefois que la criminalité sera encore à l’honneur sous toutes ses coutures, et que de gros drames se préparent, alors que les couples chouchous pourraient bien être aux prises avec des conséquences dévastatrices.

Pour l’avenir? Rien n’est annoncé pour une troisième saison, mais tous souhaiteraient beaucoup que cela arrive. Selon l’auteur « l’histoire n’est pas terminée et si ça se termine avec la fin de la saison 2, ce serait un peu déprimant. »

En attendant, on se consolera avec les 10 épisodes de cette nouvelle saison qui risquent de divertir avec satisfaction un grand nombre de spectateurs.

Les six premiers épisodes de la deuxième saison de C’est comme ça que je t’aime s’amènent sur l’Extra de Tou.tv le jeudi 3 mars, alors que les quatre suivants s’y joindront le jeudi suivant, soit le 10 mars.