King Richard: au nom du père

Disponible depuis la semaine dernière en 4K, Blu-ray et DVD, le film King Richard se consacre à Richard Williams, un père de famille à la détermination peu commune sans qui Venus et Serena ne seraient probablement pas devenues les championnes de tennis que l’on connaît aujourd’hui.

Richard Williams est certainement un drôle d’oiseau. Après s’être découvert une passion pour le tennis, ce simple gardien de sécurité a dévoré tous les livres sur le sujet et les articles des magazines spécialisés qu’il pouvait trouver, en plus de visionner des tonnes de matchs et de cassettes vidéo où les professionnels expliquaient leur méthode, dans le but de connaître tous les rouages de ce sport hautement compétitif qu’il n’avait jamais pratiqué. Avant même que Venus et Serena ne viennent au monde, il avait déjà concocté un plan exhaustif s’étalant sur pas moins de soixante-dix-huit pages, afin que celles-ci deviennent des championnes de calibre international. Suivant sa planification à la lettre, en ignorant souvent les conseils des entraîneurs chevronnés qu’il avait pourtant suppliés d’enseigner à ses filles, il réussit à relever son pari risqué, en élevant non pas une, mais bien deux légendes du tennis.

La chose peut sembler banale aujourd’hui, mais avant l’arrivée de Venus et de Serena Williams sur les courts, le tennis, surtout au niveau professionnel, était majoritairement pratiqué par des Blancs, et King Richard montre bien comment cette famille modeste de Compton en Californie a dû travailler deux fois plus fort pour se sortir du ghetto, fournir des équipements et des entraînements dispendieux à leurs deux filles, et réussir, en dépit du racisme ambiant, à briser le plafond de verre en « produisant » les deux premières championnes afro-américaines de calibre mondial, dont l’influence sur ce sport se fait encore sentir aujourd’hui. Relatant les années formatrices des sœurs Williams, de l’enfance à l’adolescence, le film se concentre surtout sur ce père protecteur et entêté qui enseigna à la fois l’humilité, la persévérance et l’envie d’exceller à ses filles, ce qui fait du long-métrage l’ultime histoire de coaching.

La réalisation de Reinaldo Marcus Green est assez utilitaire, mais le cinéaste parvient à placer sa caméra au bon endroit pour capturer l’effervescence des matchs de tennis. Il reproduit même très fidèlement le tournoi Bank of the West en 1994, où la jeune Venus se fera remarquer du monde entier pour la toute première fois. Loin des personnages flamboyants qu’il interprétait au début de sa carrière, Will Smith fait preuve d’une belle maturité dans le rôle de Richard Williams, et c’est le genre de performance qui pourrait bien lui valoir un Oscar. Les jeunes Saniyya Sidney et Demi Singleton, qui jouent respectivement Venus et Serena à différents moments de leur jeunesse, sont également excellentes. Avec sa petite moustache et sa coupe de cheveux de « preppie », Jon Bernthal livre un Rick Macci très convaincant. Kevin Dunn (Veep) et Dylan McDermott (American Horror Story) tiennent également de petits rôles.

La version haute définition de King Richard comprend le film sur disque Blu-ray, ainsi qu’un code donnant accès à une copie numérique. En plus de trois scènes retirées du montage final, le matériel supplémentaire sur l’édition inclut un Making Of d’une dizaine de minutes où les producteurs Trevor et Tim White, le réalisateur Reinaldo Marcus Green et le scénariste Zach Baylin abordent le souci d’authenticité dans lequel le film a été réalisé, et l’implication de trois des filles de Richard Williams (Isha, Venus et Serena) pour s’assurer que chaque élément du scénario soit complètement factuel. Une revuette traite des maquillages visant à augmenter la ressemblance physique de Will Smith avec le personnage qu’il incarne et de la façon dont l’acteur s’est inspiré de sa relation avec sa propre fille pour le rôle, tandis qu’une autre traite de l’entraînement intensif suivi par Saniyya Sidney et Demi Singleton pour qu’elles apprennent non seulement à jouer au tennis, mais à reproduire le style de jeu de Venus et Serena.

Porté par l’une des meilleures performances en carrière de Will Smith, King Richard est un film aussi touchant que véridique, qui risque d’émouvoir même ceux et celles qui n’ont jamais regardé un match de tennis de leur vie.

7/10

King Richard

Réalisation: Reinaldo Marcus Green

Scénario: Zach Baylin

Avec: Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn et Kevin Dunn

Durée: 138 minutes

Format : Blu-ray (+ copie numérique)

Langue : Anglais, français, espagnol et portugais