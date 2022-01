Heure supplémentaire #01, partie 1: la reconnaissance au travail

Pour lancer officiellement Heure Supplémentaire et donner le ton à ce nouveau podcast, Clarisse et Gabrielle abordent la notion de reconnaissance au travail. « On avait envie d’un sujet rassembleur, de parler de quelque chose qui peut rejoindre tout le monde. Peu importe notre domaine d’emploi, notre position hiérarchique ou notre expérience, on a tous.tes affaire à la reconnaissance – celle qu’on offre ou qu’on reçoit, celle qui est sentie ou politique, celle qui est attendue ou absente, etc. ».

Puisque c’est le premier épisode, elles partagent également ce qui les a amenées derrière le micro et se font des confidences qui vous permettront de les connaître un peu mieux.

