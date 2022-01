The Expanse, saison 6: une finale explosive, mais incomplète

Toute bonne chose a malheureusement une fin. Et avec The Expanse, la série de livres, mais aussi la série télévisée, l’automne 2021 et l’hiver 2022 furent tout autant de périodes de deuil. D’abord avec la conclusion de la saga en format papier, après neuf livres, puis l’ultime épisode de la sixième et dernière saison. Et si The Expanse est probablement la meilleure série de science-fiction de la dernière décennie, force est d’admettre que la proposition télévisuelle semble… incomplète.

Autant les livres que les différentes saisons de la série télé auront été l’occasion de présenter ce qui était d’abord perçu comme Game of Thrones dans l’espace, mais qui a ensuite été en mesure de voler de ses propres ailes. Du côté du petit écran, cette transition semble s’être réellement effectuée lorsqu’Amazon a repris les droits après que SyFy eut décidé de ne pas renouveler l’oeuvre. La transition s’est effectuée relativement sans heurts, et l’empire du magasinage en ligne semble avoir investi des sommes considérables pour reproduire non seulement les vaisseaux spatiaux et les combats, mais aussi les environnements extraterrestres dantesques décrits dans les livres.

Avec l’ouverture du plus d’un millier de « portes » stellaires donnant sur autant de systèmes solaires extraterrestres, The Expanse, « post-saison 3 », a continué de prendre de l’expansion, et sans doute de gagner en téléspectateurs.

Nous voilà donc à la fin du parcours télévisuel. D’abord, avec la conclusion de la guerre sanglante déclenchée par Marco Inaros, le charismatique leader de cette guérilla qui aura réussi à faire s’écraser des astéroïdes sur Terre, provoquant du même coup autant de catastrophes planétaires. Ensuite, avec la fin des aventures qui, dans les livres, se déroulent avant la conclusion d’une trêve qui durera 30 ans, tout juste avant le retour des expatriés s’étant réfugiés dans le système de Laconia. Retour qui s’accompagnera d’une nouvelle guerre, d’interventions plus marquées des mystérieuses entités extraterrestres qui semblent avoir eu raison des créateurs de la protomolécule, de milliers de mondes soudainement accessibles, et de bien d’autres technologies en apparence magiques.

Il est compréhensible de ne pas vouloir attendre 30 ans, ou encore de faussement vieillir les acteurs, pour reprendre le fil des événements. Tout comme il est tout à fait logique de décider de ne pas coller exactement au texte – d’autres changements ont déjà été apportés au fil des saisons, après tout –, et de laisser la série voler de ses propres ailes.

On regrettera cependant que l’arc narratif de Marco Inaros ait été relativement ennuyant du début à la fin. De ce chef de guérilla cruel, on retiendra surtout un étrange manque de charisme. Ou peut-être est-ce parce que les auteurs des livres (et les créateurs de la série) n’auront pas réussi à démontrer qu’il portait véritablement sa cause à bout de bras? Ou est-ce encore parce que la conclusion logique de cette progression dramatique, soit que Laconia, superpuissance en devenir, abandonnera lâchement Inaros en fin de compte, préférant développer ses propres forces que l’on ne verra jamais surgir, la série prenant fin avant le septième livre, où cette attaque est narrée?

D’ailleurs, pourquoi avoir passé tant de temps sur Laconia, pourquoi avoir à ce point décrit des personnages essentiels dans les livres sept, huit et neuf, si la série s’arrête après l’adaptation du sixième tome? Les lecteurs de la série de romans auront un peu l’impression de s’être fait flouer, ou que l’on a, à l’instar de Lucie, dans Charlie Brown, retiré le ballon de football juste avant le botté.

Quoi qu’il en soit, il faut davantage voir The Expanse, la série télé, comme une oeuvre indépendante, et non pas « uniquement » comme une version télévisée des livres. Bien sûr, la coexistence et l’évolution des deux déclinaisons a quelque peu forcé la comparaison, au fil du temps. Mais il est tout à fait possible d’apprécier la version télévisuelle de la série sans avoir lu les livres. En cela, il convient de saluer l’excellent travail de toute l’équipe de production, ainsi que de l’ensemble de la distribution: ces six saisons de The Expanse furent parmi les meilleures de la science-fiction au petit écran.