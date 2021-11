Le plaisir sur les chapeaux de roue avec le F1S, version 2

Il y a plaisir solitaire, et plaisir solitaire agrémenté d’une orgie de capteurs, sources de vibrations et commandes contrôlables d’une main: l’entreprise Lelo poursuit son exploration de la « sex tech » avec une deuxième déclinaison du F1S, un jouet pour adultes destiné au sexe masculin.

À la base, le principe est simple. Comme l’est, en fait, la question du plaisir masculin. Après tout, si l’on ne s’attarde pas à la stimulation anale, la friction autour du sexe masculin, et plus particulièrement de son extrémité, demeure la meilleure façon d’atteindre son objectif, généralement en peu de temps.

Voilà donc comment fonctionne le F1S V2: en utilisant un embout souple, l’appareil offre une série de styles de vibrations, pulsions et autres jets d’air, à l’instar des stimulateurs clitoridiens vendus par la même entreprise. Et s’il est possible de contrôler le tout directement à l’aide des commandes de base situées à l’extrémité de l’engin, il existe aussi une application pour téléphone intelligent, qui offre davantage d’options.

Et oui, puisqu’il s’agit de la même version de base de l’application que pour la précédente déclinaison du jouet, cela fait en sorte que l’engin laisse encore échapper un grondement de moteur de voiture de sport au démarrage. On a toujours un peu un petit fou rire en s’imaginant aux commandes d’un bolide de course, alors qu’il s’agit d’un genre de tube dans lequel on insère… enfin, il est facile de voir le portrait.

Cela étant dit, et toutes comparaisons ou encore métaphores véhiculaires mises à part, le F1S V2 est efficace. Très efficace, en fait, pour offrir un plaisir, certes, mais surtout un plaisir largement différent de ce que l’on peut atteindre avec la stimulation manuelle traditionnelle. Et avec la multitude d’options entourant la fréquence des vibrations, ou encore leur ampleur, les possibilités d’exploration et d’expérimentation sont particulièrement nombreuses.

Seule recommandation, en fin de compte: utiliser du lubrifiant à l’intérieur de l’embout, puisque l’expérience « de base » ne correspond évidemment pas à celle procurée par l’utilisation d’une main, qu’il s’agisse de la sienne, ouj encore de celle de son ou sa partenaire.

Autrement, le F1S V2 est un produit particulièrement intéressant qui promet des heures de plaisir, au sens propre comme au figuré.