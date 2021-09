77% moins de cinéphiles dans les salles québécoises en 2020

Les impacts de la pandémie continuent d’être étayés, y compris dans le milieu culturel: selon les plus récentes données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la fréquentation des cinémas de la province a dévissé des trois quarts en 2020, année de l’éclatement de la crise, mais aussi année de l’imposition des mesures les plus strictes pour combattre le virus, notamment avec la fermeture des salles obscures pendant plusieurs mois.

Plus précisément, l’assistance dans les cinémas québécois a reculé de 77%, l’an dernier; à Montréal (-79%), Laval (-79%) et l’Outaouais (-80%), le recul a été encore plus marqué, notamment en raison des mesures plus strictes provoquées par l’ampleur plus importante de la pandémie dans ces trois régions, précise l’ISQ.

Ainsi, selon un graphique accompagnant la note d’information, il est clair que la fréquentation des salles s’ajuste largement en fonction du relâchement et du resserrement des mesures sanitaires décrétées par le gouvernement. Les différences avec les années 2015-2019 sont par ailleurs particulièrement marquantes, la fréquentation atteignant quasiment zéro vers la fin de l’automne 2020, en raison de la fermeture des salles en zones rouges.

Parallèlement à cette « désertion » forcée des salles, les cinémas québécois ont accueilli environ un tiers de moins de films (34% de recul par rapport à 2019), y compris un recul du nombre de nouveautés avoisinant les deux tiers (61% de baisse). Il n’est pas spécialement étonnant, dans ces circonstances, que même si le public avait l’occasion de se rendre au cinéma, le petit nombre de films projetés ait pu décourager des cinéphiles.

L’année 2020 a cependant été bonne, en quelque sorte, pour les films d’ici: « pour cette année particulière, la part des films québécois dans les entrées s’est élevée à 13,1 %, un résultat supérieur à celui de 2019 et à la moyenne pour la période 2016-2020 (9,5 %). Les films québécois ont obtenu une part de marché supérieure à 12 % dans toutes les régions du Québec, sauf dans les régions de la Côte-Nord (10 %), de Laval (9 %) et de Montréal (8 %) », indique l’ISQ dans sa note d’information.

Parmi les films québécois les plus populaires, Mafia Inc, Merci pour tout et Mon cirque à moi, représente 49% des recettes pour le cinéma d’ici en 2020.