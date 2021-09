Les lourds secrets de famille de Mare of Easttown

Mettant en vedette Kate Winslet, Evan Peters et Guy Pearce, Mare of Easttown est une série policière qui, au lieu de se concentrer uniquement sur le crime, s’attarde davantage sur les effets qu’il provoque au sein d’une petite communauté, et des gens qui y vivent.

Mare Sheehan est sergent-détective dans la petite ville de Easttown en Pennsylvanie. S’il ne s’y passe habituellement pas grand-chose et que son boulot ressemble presque davantage à celui d’une travailleuse sociale que d’une policière, la petite communauté est bouleversée depuis un an, alors qu’une adolescente ayant des problèmes de drogue, Katie Bailey, est disparue sans laisser de traces. Malgré une récompense de 15 000 dollars offerte en échange d’informations, les autorités ne disposent toujours d’aucun suspect, et l’enquête piétine. Alors que plusieurs habitants de la ville blâment les policiers pour cet échec, le cadavre d’Erin McMenamin, une jeune mère monoparentale, est retrouvé dans les bois, et une autre adolescente, Missy Sager, manque à l’appel à son tour. Ces trois crimes seraient-ils reliés? C’est ce que Mare tentera de découvrir, tout en essayant de faire le deuil de son propre fils, qui s’est enlevé la vie deux ans plus tôt.

Contrairement à bien d’autres productions du genre, Mare of Easttown ne glorifie pas le travail des détectives et ne les dépeint pas comme des héros prenant part à des fusillades et des poursuites spectaculaires. C’est plutôt l’aspect ordinaire, presque banal, du travail d’enquête qui est mis de l’avant ici. L’intrigue explore avant tout la façon dont les crimes violents, notamment les meurtres, affectent davantage les petites communautés où tout le monde se connaît que les grandes villes, ainsi que la pression populaire s’exerçant sur les policiers locaux quand ceux-ci ne parviennent pas à résoudre une affaire affectant des citoyens qu’ils côtoient chaque jour. En dehors de son histoire de meurtres et de disparitions, le thème central de la série est surtout la perte : celle d’un enfant, de ses illusions, de ses rêves, de l’innocence, ou de la confiance que les autres placent en nous, ce qui la rend profondément humaine.

Comme tout bon polar qui se respecte, Mare of Easttown multiplie les fausses pistes. Qui sont les coupables de l’enlèvement et du meurtre de ces trois jeunes femmes? Serait-ce le père d’Erin McMenamin, un homme violent et alcoolique? Son ex, Dylan, qui refuse de payer pour l’opération aux oreilles de leur enfant? Le nouveau curé de la ville, forcé de changer de paroisse après des allégations de viol sur une adolescente de quatorze ans? Bien malin qui saura le deviner puisque, non seulement la conclusion de ce « whodunnit » est imprévisible, mais alors que l’affaire semble entièrement résolue au tout début du dernier épisode, le scénariste garde dans sa manche une révélation fracassante lui permettant de créer une finale coup de poing, qui change la nature même du crime et déjoue toutes les attentes du public.

Bénéficiant d’une réalisation de grande qualité comme la plupart des séries chez HBO, Mare of Easttown possède une ambiance très mélancolique, et sa cinématographie est souvent glauque, baignant dans la lumière famélique du mois de janvier. Les comédiens assument avec brio des rôles difficiles et chargés émotivement, et la performance exceptionnelle de trois d’entre eux leur ont même valu un Emmy. Incarnant une héroïne à la fois forte et vulnérable, Kate Winslet s’est vu décerner le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique. Evan Peters a remporté le prix du meilleur acteur masculin dans un rôle de soutien, et Julianne Nicholson celui de la meilleure actrice féminine dans un rôle de soutien. La distribution compte également Guy Pearce, Jean Smart (24, Legion) et David Denman (que l’on a pu voir dans The Office et le film Brightburn),

Mare of Easttown est disponible dans une édition DVD contenant les sept épisodes d’une heure sur deux disques. On retrouve également une quinzaine de minutes de matériel supplémentaire, divisé en quatre revuettes. Le créateur et scénariste Brad Ingeslby, le réalisateur Craig Zobel et les acteurs principaux discutent de la série et de ses thèmes dans la première. La seconde évoque les petites communautés de Pennsylvanie ayant servi d’inspiration à la ville fictive d’Easttown. La troisième se consacre au personnage de Mare Sheehan, et la dernière explore les coulisses de la production, du dialecte local utilisé par les personnages en passant par le soin apporté aux vêtements portés pour qu’ils n’aient pas l’air de costumes.

Les amateurs de polars feront une belle découverte avec Mare of Easttown, une série magnifiquement jouée qui parvient à se démarquer des autres productions du genre par son intrigue imprévisible et émouvante, à mi-chemin entre le drame policier et le drame humain.

8/10

Mare of Easttown

Réalisation : Craig Zobel

Scénario: Brad Ingelsby

Avec: Kate Winslet, Julianne Nicholson, Jean Smart, Evan Peters, Angourie Rice, John Douglas Thompson, Joe Tippett, David Denman et Guy Pearce

Durée: 420 minutes

Format : DVD (2 disques)

Langue : Anglais seulement