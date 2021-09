20 ans de magie cinématographique pour Harry Potter

Il y a (déjà) vingt ans, Harry Potter and The Sorcerer’s Stone, le premier volet de ce qui allait devenir une prolifique franchise cinématographique, prenait l’affiche, et pour souligner l’occasion, les studios Warner viennent de lancer une édition anniversaire bien spéciale du film.

Véritable classique du cinéma familial, qui n’a pas vu Harry Potter and The Sorcerer’s Stone au moins une fois dans sa vie? Ce tout premier volet de la franchise introduisait le grand public (du moins, ceux et celles qui n’avaient pas encore lu les livres de J.K. Rowling) au garçon à lunettes vivant avec son oncle et sa tante dans une minuscule chambre située dans le placard sous l’escalier, montrait comment il avait reçu une invitation à la veille de ses onze ans pour rejoindre une fameuse école de magie ainsi que son départ par la plateforme neuf et trois-quarts de la gare de King’s Cross, et racontait sa première année d’étude à Hogwarts, où il apprît à contrôler ses pouvoirs, s’initia au Quidditch, découvrît que ses parents avaient été tués par Voldemort (celui-dont-on-ne-dit-pas-le-nom), et fît la rencontre de Ron Weasley et d’Hermione Granger, deux élèves qui allaient rapidement devenir ses meilleurs amis.

Cette édition vingtième anniversaire de Harry Potter and The Sorcerer’s Stone comprend deux disques au format DVD. Le premier contient l’édition originale du film, mais c’est surtout le second disque qui attire l’attention, avec son mode de visionnement « augmenté » intitulé « Magical Movie Mode ». Tout au long du visionnement, cette version du long-métrage affiche des informations supplémentaires à l’écran, comme des commentaires et des secrets de tournages livrés par le réalisateur Chris Columbus, et une foule de détails sur l’univers magique de la série. On peut y apprendre entre autres que la moto volante d’Hagrid a été fabriquée par Sirius Black, que le Hogwarts Express, un train volé aux « Moldus », a été inauguré en 1830, ou que le « choixpeau », ce couvre-chef qui détermine à laquelle des quatre familles magiques appartiennent les nouveaux étudiants, était jadis porté par Godric Gryffindor lui-même.

Plusieurs scènes inédites ont été insérées à travers le montage, ce qui ajoute un bon dix minutes de nouveaux contenus à l’édition. Des panneaux attirent notre attention sur les détails de certaines scènes qu’il est facile de manquer, et des fiches nous renseignent sur les objets magiques et les créatures du film, comme les gobelins, le troll des montagnes ou Hedwige, la chouette de Harry, tandis que d’autres expliquent la nature des sorts prononcés. Une mini-carte d’Hogwarts s’affiche à l’occasion, et le texte original du roman défile à certains moments, permettant de constater à quel point l’adaptation cinématographique est fidèle au livre. On trouve aussi des quizz pour tester notre connaissance de l’univers de J.K. Rowling, avec des questions comme « Quel est le prénom d’Hagrid? », « Quel lac se trouve aux pieds d’Hogwarts? », ou « Combien de points vaut le vif d’or au Quidditch? ».

Bien que la technologie ait beaucoup évoluée dans les vingt dernières années, les visuels de Harry Potter and The Sorcerer’s Stone tiennent encore la route, en bonne partie grâce au choix de Chris Columbus de privilégier les effets pratiques plutôt que les images de synthèse par ordinateur. Il est drôle de constater à quel point plusieurs acteurs en vedette, qu’on a littéralement vu grandir sous nos yeux au fil des films de la franchise, étaient jeunes à l’époque. La majorité de ces comédiens en herbe faisaient leurs premières armes au cinéma, ce qui explique que leurs performances soient parfois inégales, mais ils ont pris du métier avec le temps, et certains d’entre eux, comme Emma Watson ou Daniel Radcliffe (qui a multiplié les personnages résolument adultes dans des productions telles The Lady in Black, Horns, ou Imperium pour se dissocier du rôle du jeune sorcier), ont des carrières bien remplies aujourd’hui.

On pourrait penser que, vingt ans après sa sortie, Harry Potter and The Sorcerer’s Stone ne possède plus aucun secret, mais même si vous avez regardé le film à plusieurs reprises, vous le verrez sous un œil nouveau, grâce à cette édition 20e anniversaire.

8/10

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone: 20 Years of Movie Magic

Réalisation : Chris Columbus

Scénario: Steve Kloves (d’après le roman de J.K. Rowling)

Avec: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Richard Harris, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Fiona Shaw, Emma Watson, Alan Rickman et John Hurt

Durée: 162 minutes

Format : DVD (2 disques)

Langue : Anglais seulement