Des artistes montréalais à portée de la main

La Fabrique culturelle propose Dans les ateliers, une série documentaire d’une douzaine de rencontres avec des artistes montréalais dans leur atelier et dans leur quartier.

Si la série nous permet de situer les artistes dans leur « coin » de ville, elle permet surtout à ces artistes d’exposer leur démarche dans un format tout à fait accessible sans rien d’obscur ni rien de prétentieux.

Dans les quatre premiers épisodes, on nous présente des artistes de différentes origines, utilisant des médias très variés et qui partagent avec nous leur démarche, leur motivation, d’une façon très authentique. Qu’il s’agisse d’un héritage coloré provenant des vieux tapis d’une grand-mère, d’une réflexion sur le colonialisme à travers les collages, de la recherche du rapport à l’objet ou encore de la combinaison du fil effiloché et de la littérature féminine, tout est bon.

On ne sait pas trop à quoi s’attendre et, à chaque tournant, on a droit à un clin d’œil, une pensée très personnelle ou encore une œuvre séduisante. On imagine aisément que les huit prochains épisodes sauront autant nous combler de surprises et de découvertes. Le ton est juste, la réalisation est efficace et les artistes sont sympathiques, ce qui ne gâche rien, et surtout talentueuses et talentueux.

Les artistes à découvrir dans cette série documentaire sont les suivants:

Catherine Bodmer, Sylvain Bouthillette, Edith Brunette + François Lemieux, Hannah Claus, Sarah Wendt + Pascal Dufaux (Ateliers Casgrain — Le Plateau-Mont-Royal)

Mathieu Cardin (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)

Anna Binta Diallo (Ahuntsic-Cartierville / Rosemont–La Petite-Patrie)

Marie-Michelle Deschamps et Celia Perrin Sidarous (Ahuntsic-Cartierville)

Berirouche Feddal (Ville-Marie)

Eddy Firmin (Le Sud-Ouest)

Sophie Jodoin (Rosemont–La Petite-Patrie)

Mathieu Lévesque (Montréal-Nord)

Paul Lietherland et Karen Trask (Produit rien – Rosemont–La Petite-Patrie)

Juan Ortiz-Apuy (Ahuntsic-Cartierville)

Monique Régimbald-Zeiber (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce)

Joseph Tisiga (Le Plateau-Mont-Royal).

On retrouve le tout sur Fabriqueculturelle.tv où il est déjà possible de visionner les quatre premières vidéos. Les quatre prochaines seront visibles à compter du 13 septembre et les dernières dès le 11 octobre.